Le film oublié d’Anna Kendrick que les utilisateurs de Netflix redécouvrent

Alors que Netflix est connu pour ses films plus importants comme Red Notice, le service de streaming propose également des films qui sont passés sous le radar lors de leur sortie et qui trouvent une nouvelle vie en ligne. L’un de ces films est Mr. Right, une comédie romantique avec une touche qui est maintenant diffusée sur Netflix. M. Right met en vedette Anna Kendrick et Sam Rockwell et est initialement sorti en salles en 2015, mais il est sûr de dire que vous l’avez probablement manqué la première fois.

M. Right met en vedette Kendrick dans le rôle de Martha, une jeune femme optimiste mais malchanceuse en amour qui pense avoir trouvé le gars parfait en Francis, joué par Rockwell. Cependant, « Mr. Right » révèle bientôt un drapeau rouge majeur: il s’agit en fait d’un tueur à gages qui fuit les seigneurs du crime qui l’ont embauché pour ses compétences très spécifiques. Martha devient bientôt sa complice involontaire, et elle pourrait même découvrir ses propres compétences meurtrières.

M. Right a été source de division lors de sa sortie, obtenant un score de 44% sur Rotten Tomatoes de la part des critiques et un score d’audience de 56%. Ce fut également un échec financier, ne faisant que 670 000 $ au box-office mondial. Pourtant, la comédie d’action pourrait avoir l’étoffe d’un classique culte alors qu’elle trouve une nouvelle vie sur Netflix. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle était attirée par le film, Kendrick a expliqué qu’elle appréciait vraiment les aspects plus originaux de Martha. « Je pensais que j’aime cette fille », a déclaré Kendrick dans Good Morning America. « C’est une psychopathe. C’est une psychopathe absolue à partir de la première page, puis Sam lui met une arme à la main et c’est le chaos absolu. »

Un aspect difficile de Mr. Right est le fait qu’il a été écrit par le cinéaste Max Landis, le fils du réalisateur d’Animal House John Landis. En 2019, le Daily Beast a rapporté que Landis avait été accusé d’agression sexuelle par 8 femmes. Les détails des accusations variaient en intensité et en horreur, mais la plupart incluaient une combinaison de manipulation psychologique et sexuelle.