Le film oublié de Julia Roberts est un grand succès sur Netflix

Julia Roberts peut encore attirer les foules, notamment sur Netflix. La star bien-aimée apparaît dans six films sur la plateforme de streaming, dont le drame de 1998 Stepmom. Le film, avec Susan Sarandon, a été publié sur Netflix le 1er décembre. Au moment d’écrire ces lignes, Ma belle-mère occupe la huitième position du Top 10 des films de Netflix dans le classement américain.

La belle-mère met en vedette Roberts dans le rôle d’Isabel Kelly et Sarandon dans le rôle de Jackie Harrison. Isabel est sur le point de devenir la belle-mère des enfants de Jackie, jouée par Jena Malone et Liam Aiken, mais gagner l’amour de ses futurs beaux-enfants n’est pas facile. Ed Harris joue le rôle de Luke, l’ex-mari de Jackie. Isabel et Jackie ont une relation tendue, mais ils essaient d’arranger les choses après que tout le monde apprend que Jackie est en phase terminale. Le film a été écrit par Gigi Levangie, Jessie Helson, Steven Rogers, Karen Leigh Hopkins et Ron Bass, à partir d’une histoire de Levangie. Il a été réalisé par Chris Columbus, dont les autres crédits incluent Home Alone, Mrs. Doubtfire, les deux premiers films de Harry Potter et The Christmas Chronicles 2. John Williams a écrit la partition.

Lorsque Stepmom est sorti, ce fut un grand succès pour Sony, rapportant 159,7 millions de dollars sur un budget de 50 millions de dollars. Sarandon a obtenu une nomination aux Golden Globes. Cependant, comme le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques dans l’ensemble, il n’est pas devenu l’un des films les plus connus de Roberts au fil des ans. Parmi les autres films de Roberts disponibles sur Netflix, citons Mystic Pizza, August: Osage County, Valentine’s Day, Mother’s Day et Closer.

Roberts, qui a remporté un Oscar pour Erin Brokovich (maintenant en streaming sur Peacock), tourne actuellement Ticket to Paradise avec George Clooney. Le film devrait sortir en salles le 21 octobre 2022 et est réalisé par Mamma Mia ! Here We Go Again cinéaste Ol Parker. Le projet Universal est le premier film de Clooney et Roberts ensemble depuis Money Monster (2011). Ils ont également joué ensemble dans les films Ocean’s Eleven. Roberts a également terminé la production de Gaslit, une série limitée sur le scandale du Watergate avec Sean Penn.

En plus de son Oscar pour Erin Brokovich, Roberts a été nominée pour ses performances dans Steel Magnolias, Pretty Woman et August: Osage County. Elle a été nominée aux Emmy Awards pour son rôle d’invitée dans un épisode de Law & Order et le film HBO The Normal Heart. En 2018, Roberts a eu son premier rôle principal dans une série télévisée, mettant en vedette dans Homecoming Season 1 d’Amazin Prime.