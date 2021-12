Le film oublié de Leonardo DiCaprio domine les charts Netflix

Un film mettant en vedette Leonardo DiCaprio, vieux de dix ans, connaît un nouveau succès sur Netflix. Body of Lies, le thriller d’espionnage de 2008 réalisé par Ridley Scott et mettant en vedette DiCaprio dans le rôle principal, est arrivé sur la plate-forme de streaming le 1er décembre et il n’a fallu que quelques jours aux abonnés pour trouver le film et aider au lancement. dans les charts de streaming Netflix.

Sorti en 2008, Body of Lies incarne DiCpario dans le rôle de l’agent de la CIA Roger Ferris, qui travaille au Moyen-Orient. Roger élabore un plan pour capturer le terroriste Al-Saleem, et avec l’aide d’Ed Hoffman, il crée une fausse organisation terroriste à inciter. Basé sur le roman du même nom de 2007 de David Ignatius, Body of Lies met également en vedette Russell Crow, Mark Strong, Oscar Isaac et Golshifteh Farahani. Le film est sorti aux États-Unis le 10 octobre 2008 et a rapporté 118 millions de dollars dans le monde.

Plus d’une décennie après sa sortie en salles, Body of Lies a rencontré un nouveau succès sur Netflix, où, le mardi 14 décembre, il est entré dans les charts de streaming, prenant la 9e place du classement des 10 meilleurs films de Netflix aux États-Unis. est devenu le huitième film le plus populaire de la plate-forme le mercredi 15 décembre, battant Stepmom et The Christmas Chronicles et tombant juste derrière des titres tels que Back to the Outback, The Shack et The Unforgivable. Body of Lies a maintenu ce classement n ° 8 le jeudi 16 décembre, bien qu’à partir de cette publication, le film ne figure plus sur aucun des classements de streaming de Netflix aux États-Unis.

Body of Lies n’est que les derniers films mettant en vedette DiCaprio à reprendre les charts de streaming de Netflix. Plus de deux décennies après sa sortie, le film à succès Titanic de 1997 a profité d’un séjour de plusieurs jours dans les charts de streaming de la plateforme. Réalisé par James Cameron et basé sur les récits du naufrage du RMS Titanic, le film mettant en vedette DiCaprio et Kate Winslet est arrivé sur Netflix le 1er octobre de cette année et a immédiatement atteint le sommet du Top 10 général et du Top 10 classements de films, où il est resté plusieurs jours.

Netflix s’avère être une source incontournable pour les fans de DiCaprio, car Body of Lies et Titanic ne sont que deux de ses nombreux crédits disponibles en streaming sur la plate-forme. La plate-forme abrite également What’s Eating Gilbert Grape en 1993, Shutter Island en 2010 et Django Unchained en 2012. Le vendredi 24 décembre, le streamer lancera le dernier film de DiCaprio, Don’t Look Up. Le film réalisé par Adam McKay suit deux astronomes – interprétés par DiCaprio et Jennifer Lawrence – alors qu’ils se lancent dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité d’une comète qui est sur une trajectoire de collision avec la Terre, bien que leurs avertissements soient accueillis avec peu de réponse. Don’t Look Up sera disponible en streaming le 24 décembre.