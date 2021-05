Le film Paul Walker a presque réussi à le faire sortir du rapide et du furieux

Paul Walker est peut-être parti, mais son influence sur la franchise qui l’a rendu célèbre, la série Fast and Furious, se fait encore sentir, même des années plus tard. Walker sera à jamais associé au rôle de Brian O’Conner, qu’il a joué dans six films différents. On ne peut pas penser à la franchise sans penser à l’acteur, ce qui rend d’autant plus incroyable que si les choses avaient changé un peu différemment il y a 20 ans, il est possible que Walker n’ait jamais été dans The Fast and the Furious. Il a presque eu la tête dans A Knight’s Tale.