Le film précédent de Master and Commander en développement aux 20th Century Studios .

20th Century Studios prépare un nouveau Maître et Commandeur film basé sur la série de livres d’aventures nautiques historiques Aubrey-Maturin de l’auteur Patrick O’Brian, et a mis Patrick Ness (Un monstre appelle) pour écrire le script.

Le réalisateur Peter Weir a précédemment donné vie aux livres avec les années 2003 Maître et commandant : L’autre côté du monde, qui a vu Russell Crowe dépeignant le capitaine Jack Aubrey du HMS Surprise et Paul Bettany en tant que chirurgien du navire, le Dr Stephen Maturin. Il a été nominé pour 10 Oscars, dont celui du meilleur film, et a connu un succès modeste au box-office.

On pense que le nouveau film est une préquelle explorant la première commande d’un jeune Aubrey et comment commence son amitié avec Maturin. Alors que Crowe a déjà exprimé son intérêt à revenir pour un autre voyage, ni lui ni Bettany ne devraient figurer, bien qu’il en soit encore très tôt dans les étapes de développement sans réalisateur ni talent attaché.

via la date limite

