Le film Prestige Dirtbag : une célébration

Sean est rejoint par Chris Ryan pour décomposer le nouveau film de Paul Schrader The Card Counter, explorer les œuvres phares de Schrader et définir l’un de leurs sous-genres de films préférés : le Prestige Dirtbag Movie. Qu’est-ce que c’est et pourquoi les aiment-ils (0:30) ? Ensuite, Sean et Chris passent en revue Malignant de James Wan avant de discuter de l’état des films d’horreur en 2021 (59:00).

Hôte : Sean Fennessey

Invité : Chris Ryan

Producteur : Bobby Wagner

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS