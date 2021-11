Le film Princess Diana de Kristen Stewart s’ouvre en douceur au box-office malgré des critiques élogieuses

Deadline rapporte que malgré des critiques élogieuses, Spencer a eu une faible ouverture au box-office. Le pseudo biopic de la princesse Diana n’a géré que 2,149 millions de dollars sur 996 écrans, avec une moyenne par écran de seulement 2 158 dollars. La pandémie en cours continue de marteler le box-office et malgré la solide performance de Kristen Stewart en tant que figure historique tragique, les gens n’étaient pas prêts à se présenter pour Spencer.

Le film est sorti en salles le 5 novembre et se concentre sur trois jours de la vie de Diana alors qu’elle se rend compte que son mariage avec le prince Charles est vraiment terminé. Stewart a longuement parlé du soin et de la considération qu’elle mettait à jouer la princesse du peuple. S’adressant au Los Angeles Times, après la première nord-américaine du film à Telluride, Stewart a déclaré qu’elle avait ressenti des « sentiments spirituels effrayants en faisant ce film ». L’actrice a ajouté : « Même si je ne faisais que fantasmer. J’ai eu l’impression qu’il y avait des moments où j’ai en quelque sorte obtenu l’approbation. »

« [Diana] Je me sentais tellement vivant quand je faisais ce film, même si tout est entre les oreilles et que ce n’était qu’un fantasme pour moi. Mais il y avait des moments où mon corps et mon esprit oubliaient qu’elle était morte », a déclaré Stewart au LA Times. « C’était … un combat pour la garder en vie tous les jours, et donc se souvenir qu’elle était morte était absolument déchirant. Cela me détruisait constamment. Et cela lui-même semblait spirituel… il y avait des moments où je me disais « Oh, mon Dieu », presque comme si, vous savez, elle essayait de percer. C’était étrange. Et incroyable. Je n’ai jamais rien ressenti de tel de ma vie. »

Le réalisateur Pablo Larraín, mieux connu pour avoir dirigé Natalie Portman dans Jackie, a expliqué que le film était un récit fictif d’événements réels, comparant le film à une « fable » dans son ton et son intention. « C’est la seule façon de le faire. Vous devez commencer par des choses réelles, et c’est pourquoi, avant le début du film, vous pouvez lire à l’écran qu’il est dit que c’est une fable d’une véritable tragédie », a déclaré Larraín à Buzzfeed News. . « Beaucoup de choses sont des faits réels – le contexte, les événements qui se sont réellement produits. Mais une fois à l’intérieur, une fois les portes fermées, tout ce que vous avez est une sorte de fiction et nous imaginons simplement comment cela pourrait être, mais toujours en comprenant cela nous ne faisons pas un documentaire. Nous faisons une fable.