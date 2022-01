Le film qui divise Josh Brolin entre dans le top 10 de Netflix

Ces jours-ci, Josh Brolin est généralement plus connu pour ses rôles dans les films Marvel, mais récemment, l’un des films les plus controversés de l’acteur est entré dans la liste des 10 meilleurs de Netflix. En 2013, avant de jouer le méchant Thanos dans l’univers cinématographique Marvel, Brolin a joué dans Oldboy. Le film est un remake d’un film sud-coréen emblématique de 2003 du même nom, réalisé par Park Chan-wook (Snowpiercer). Oldboy (2013) a culminé à la septième place de la liste des 10 meilleurs films de Netflix, mais a depuis été éliminé.

Dans le film, Brolin incarne Joe Doucett, un publicitaire alcoolique qui s’évanouit ivre une nuit puis se réveille enfermé dans ce qui semble être une chambre d’hôtel. Il y est resté pendant deux décennies et ses ravisseurs anonymes lui ont dit qu’il avait été accusé du viol et du meurtre de son ex-femme. Joe est finalement libéré, inexplicablement, et une fois libre, il se lance dans une croisade sanglante pour se venger de ceux qui ont tué sa femme et l’ont emprisonné pendant 20 ans. L’ennemi juré de Joe finit par émerger, mais non sans un dernier horrible secret à dévoiler.

Le film est réalisé par le lauréat d’un Oscar Spike Lee (BlacKkKlansman), d’après un scénario de Mark Protosevich (Je suis une légende). En plus de Brolin, le film compte une distribution de stars, dont Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Michael Imperioli, Lance Reddick, Pom Klementieff, Rami Malek et Max Casella. Malheureusement, Oldboy (2013) n’a pas été le succès que les producteurs espéraient, ne gagnant que 5,2 millions de dollars sur un budget de 30 millions de dollars.

Le film n’a pas non plus rencontré de succès critique, car la plupart des critiques étaient très dures dans leurs critiques. « Pourquoi voudrions-nous regarder une chronique des agonies de Joe et des agonies qu’il inflige aux autres ? La laisser passer serait la meilleure vengeance », a écrit le critique du Wall Street Journal Joe Morgenstern, partagé par Rotten Tomatoes. « Une grande partie des dialogues est guindée (plusieurs scènes sont risibles) et le mélodrame se sent détaché de l’atmosphère baroque et effrayante du film de Park – qui, après tout, était en quelque sorte l’essentiel », a ajouté le journaliste d’Associated Press Jake Coyle.

Cependant, Oldboy (2013) avait quelques partisans, comme Jonathan Robbins de Film Comment Magazine. « Les téléspectateurs qui découvrent Oldboy apprécieront l’histoire touchante et divertissante de Lee sur un homme injustement emprisonné », a-t-il écrit. « Les fans du film de Park – et il y en a beaucoup de très fidèles – seront probablement beaucoup moins impressionnés. » Oldboy (2013) est maintenant en streaming sur Netflix.