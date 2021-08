Le film Respect d’Aretha Franklin montre les dangers des biopics de musiciens

S’il y avait une justice dans le monde, le biopic musical du musicien aurait dû subir un changement radical en 2007, avec les débuts en salles de l’un des plus grands chefs-d’œuvre satiriques du siècle: Walk Hard: The Dewey Cox Story.

John C. Reilly joue dans le film, qui se fait passer pour l’histoire de la vie incroyablement tordue du rockeur fictif Dewford Randolph Cox; en racontant l’histoire de Cox, Walk Hard parodie affectueusement tout le genre biopic de musicien, de Walk the Line à Bohemian Rhapsody en passant par Ray et bien d’autres. Il y a l’enfance traumatisante, généralement avec des parents sévères et peu favorables. Il y a la lutte pour la reconnaissance et la première grande rupture, souvent en même temps qu’un premier amour ou un éveil sexuel. Il y a la scène où le germe du grand succès commence enfin à se rassembler.

Puis, inévitablement, il y a un montage où le succès du personnage grandit au fur et à mesure que sa vie personnelle s’effondre. Habituellement, il y a des médicaments. Enfin, quelqu’un intervient – un manager ou un ami – et convainc le chanteur de se faire aider. À un moment donné, ils récupèrent et recommencent à enregistrer ou à jouer et, avec un peu de chance, jouent un spectacle de retour qui symbolise leur rédemption.

Chaque battement apparaît, dans une parodie joyeuse, dans Walk Hard, et voir ce film rend difficile de ne pas rire lorsque le même arc apparaît dans un film impassible ultérieur. Le film commence même, comme tant d’autres, avec Cox sur le point de monter sur scène pour son spectacle de retour; puis il s’arrête un instant et quelqu’un remarque : “Dewey Cox doit penser à toute sa vie avant de jouer.” (J’ai sniffé mon soda quand Bohemian Rhapsody, qui n’est définitivement pas une parodie, a commencé de la même manière qu’il semblait que ce devait être une blague consciente.)

Remarquez que tous les films sur la vie d’un musicien ne suivent pas la même approche linéaire. Parmi mes favoris figurent le biopic de Brian Wilson Love and Mercy, qui traverse deux chronologies, et le film absolument sauvage de 2007 I’m Not There, dans lequel pas moins de six acteurs différents (dont Cate Blanchett) incarnent Bob Dylan. . Même le film d’Elton John 2019 Rocketman, bien qu’il emprunte principalement un chemin plus stéréotypé, parvient à s’éloigner de certains stéréotypes en devenant, par essence, une comédie musicale juke-box sur le musicien, avec de nombreuses envolées de fantaisie.

Skye Turner et Audra McDonald en tant que jeune Aretha Franklin et sa mère Barbara Siggers Franklin dans Respect.Quantrell D. Colbert / MGM

Pourtant, l’arc conventionnel continue d’apparaître assez souvent pour que je ne puisse m’empêcher de me demander pourquoi tant de cinéastes continuent de l’utiliser. Cela se reproduit dans Respect, un nouveau film sur Aretha Franklin, qui suit de près les rythmes bien connus. Réalisé par Liesl Tommy et écrit par Tracey Scott Wilson, c’est un regard direct sur la vie de la reine de la soul. Le respect commence dans sa jeunesse troublée (y compris une agression sexuelle qui s’est terminée par deux grossesses à l’âge de 14 ans), traverse ses années alternées de lutte et de célébrité, et se termine avec l’enregistrement de 1972 d’Amazing Grace, qui est devenu son album le plus vendu.

Il y a beaucoup d’éléments à louer dans Respect, notamment la performance stellaire de Jennifer Hudson dans le rôle de Franklin (le défunt chanteur a choisi Hudson pour la jouer) et celle de Forrest Whitaker dans le rôle de son père, le prédicateur CL Franklin. Le film a souvent fière allure – les costumes en particulier, conçus par Clint Ramos. Et il y a beaucoup de joie à regarder certains des plus grands succès de Franklin se réunir, notamment “Think”, “Natural Woman” et, bien sûr, “Respect”.

Mais il y a aussi des faiblesses, principalement un sous-produit d’essayer de caser une grande histoire en quelques heures. Une séquence d’ouverture, dans laquelle Aretha, 10 ans, est appelée hors du lit par son père pour chanter pour un groupe d’amis à la maison, semble principalement destinée à souligner le nombre de personnes célèbres que les Franklin connaissaient. Mais il présente plus d’une fois des personnages à l’exposition maladroite, du genre autrefois embroché par Walk Hard dans une ligne immortelle : « Que pensez-vous, George Harrison des Beatles ?

Peut-être plus troublant, les bords les plus rugueux de la vie de Franklin semblent avoir été poncés, du drame familial aux relations abusives. Alors que ses grossesses d’enfance font partie de l’histoire et que la capacité des hommes autour d’elle à être cruels et violents est évidente (le film le montre particulièrement clairement avec son père et avec son premier mari, Ted White, interprété par Marlon Wayans), toute l’étendue est tronquée, probablement dans le but de rationaliser la narration.

Hailey Kilgore, Jennifer Hudson et Saycon Sengbloh dans Respect.Quantrell D. Colbert/MGM

Vous ne pouvez pas en faire autant en deux heures. Mais cela sape également les aspirations du film à trouver un sens à la vie de Franklin. Le respect se rapproche de la compréhension que le vrai problème avec le biopic de musicien conventionnel réside dans son incapacité à voir la forêt pour les arbres. Que de nombreux rockeurs et chanteurs aient des histoires de vie similaires n’est pas surprenant ; ce qui est frustrant, c’est la tendance à mettre les vrais événements de la vie d’une personne dans l’ordre chronologique et à supposer que cela en fait une bonne histoire.

Le respect fait plus pour créer une ligne directrice. Il raconte l’histoire d’Aretha Franklin percée, passant d’une vie d’apaisement de l’ego et du tempérament d’hommes puissants à exiger qu’ils la respectent. Les traumatismes du passé nous façonnent d’une manière que nous ne pouvons pas toujours anticiper, et le film considère le parcours musical de Franklin comme un parallèle à son histoire personnelle.

Ainsi, lorsque toute l’étendue de ce à quoi elle a dû faire face – avec ses sœurs, sa mère et les autres femmes qui gravitaient autour d’elle – s’estompe, cela se retourne contre lui, ne montrant pas pleinement pourquoi la musique de Franklin, qui se délecte d’un sentiment ambitieux de libération, a si largement résonné. (Il convient de noter que, par exemple, CL Franklin a également engendré un enfant d’un paroissien de 12 ans.)

Deux films s’affrontent au sein de Respect. L’un est un biopic conventionnel, conçu pour que les fans aiment simplement passer du temps avec leur chanteuse préférée et apprendre des informations de base sur sa vie. L’autre est un meilleur, plus intelligent, qui se penche sur le plein sens de la liberté. D’une certaine manière, donc, le film rappelle pourquoi nous nous penchons toujours sur le même arc de musicien : c’est familier, agréable à la manière d’une excellente reprise de votre album préféré. Mais les meilleurs biopics donnent au public une nouvelle façon de regarder un grand artiste, un nouvel objectif sur son travail – et c’est dans les moments où Respect se tourne dans cette direction que vous voyez ce que cela aurait pu être.

Respect ouvre dans les salles le 13 août.