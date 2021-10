Le film rouge, blanc et bleu royal trouve le réalisateur dans le gagnant du Tony Award Matthew Lopez ⋆ 10z viral

Les Rouge, blanc et bleu royal le film a officiellement trouvé son réalisateur. Matthieu Lopez, qui est devenu le premier dramaturge latin à remporter un Tony pour la meilleure pièce le week-end dernier, fera ses débuts en tant que réalisateur avec l’adaptation sur grand écran du roman d’amour LGBT le plus vendu en 2019 par Casey McQuiston. Le film est une production d’Amazon Studios.

López écrira également le scénario du film, qui tourne autour de l’histoire d’amour entre un couple improbable. Alex Claremont-Diaz est le fils de la première femme présidente des États-Unis, tandis que le prince Henry est le petit-fils de la reine d’Angleterre – et les deux ne se sont absolument jamais entendus. Après ce qui pourrait être décrit comme un incident international mineur, Alex et Henry doivent prétendre être amis pour des raisons publicitaires, mais comme ils passent plus de temps ensemble, ils se rendent compte qu’ils pourraient aussi vouloir être plus que des amis. S’impliquer dans une relation amoureuse pourrait s’avérer difficile pour de nombreuses raisons, et pas seulement parce que la mère d’Alex se prépare à se représenter, mais parce que cela pourrait mettre les deux hommes sous les projecteurs d’une manière pour laquelle ils ne sont pas prêts.

Image via le Griffon de Saint-Martin

CONNEXES: Le remake de “The Bodyguard” de Whitney Houston en développement chez Warner Bros. avec un script de Matthew Lopez

López, qui a récemment remporté un Tony Award pour sa pièce L’Héritage, est également en train d’écrire un script pour un remake de Le garde du corps mettant en vedette Whitney Houston et Kevin Costner, qui s’articulera autour d’une pop star latina en devenir par opposition à une célébrité établie. Il écrit également une adaptation en long métrage du roman Mener des hommes, qui raconte la relation entre Tennessee Williams et son partenaire de longue date Frank Merlo.

Berlanti/Schechter Films’ Greg Berlanti et Sarah Schechter produisent le film Red, White & Royal Blue, avec Michael McGrath production exécutive. López sera également producteur exécutif. Aucune date de sortie ou casting n’a été annoncé pour le projet, alors restez à l’écoute de Collider pour plus d’informations à mesure qu’il avance.

Voici le synopsis officiel pour Rouge, blanc et bleu royal :

Que se passe-t-il lorsque le prince américain tombe amoureux d’un vrai prince ? Le film suit Alex Claremont-Diaz qui, lors de l’élection de sa mère à la présidence, a rapidement été présenté comme l’équivalent américain d’un jeune royal. Beau, charismatique, brillant, son image est de l’or pur marketing millénaire pour la Maison Blanche. Il n’y a qu’un seul problème : Alex a une querelle de longue date avec son homologue royal de l’autre côté de l’étang. Et lorsque les tabloïds mettent la main sur une photo impliquant une altercation Alex-Henry, les relations américano-britanniques se dégradent. Les chefs de famille, d’État et d’autres gestionnaires élaborent un plan pour limiter les dégâts : organiser une trêve entre les deux rivaux. Ce qui commence au début comme une fausse amitié compatible avec Instagram devient quelque chose de plus significatif que ce qu’Alex ou Henry auraient pu imaginer. Bientôt, Alex se retrouve plongé dans une romance secrète avec un Henry étonnamment maladroit qui pourrait compliquer la campagne de réélection de sa mère, bouleverser deux nations et poser la question : l’amour peut-il sauver le monde après tout ?

GARDER LA LECTURE: Le scénariste du remake de “The Bodyguard” Matthew Lopez révèle plus de détails sur son scénario, y compris un protagoniste latina

Une affiche exclusive de « Mayday » révèle un film fantastique dangereux mettant en vedette Grace Van Patten « Nine Perfect Strangers »

Le film sortira en salles et à la demande le 1er octobre.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Carly Lane

(314 articles publiés)



Carly Lane est une écrivaine basée à Atlanta qui se considère comme une fan de longue date de Star Wars, un débutant Trekker, un lecteur de romance pur et dur, un amoureux de l’horreur naissant et un tweet en direct de Wynonna Earp. Elle est une ancienne rédactrice en chef pour SYFY FANGRRLS et a également écrit pour Nerdist, Teen Vogue, Den of Geek, Motherboard, The Toast et ailleurs sur Internet.

Suite

De Carly Lane