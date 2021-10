Rust Movie Productions, la société derrière le film « Rust » d’Alec Baldwin, procède à un examen interne à la suite d’un incident sur le plateau qui a entraîné la mort d’un membre de l’équipe.

Jeudi, l’acteur de 63 ans a déchargé un pistolet à hélice lors d’une répétition, entraînant la mort d’Halyna Hutchins, qui travaillait comme directrice de la photographie du film.

Le réalisateur du film, Joel Souza, a également été blessé mais a depuis quitté l’hôpital.

Depuis la fusillade, des rapports ont fait surface selon lesquels les membres d’équipage n’étaient pas satisfaits des conditions de travail – mentionnant spécifiquement la sécurité des armes à feu – avant l’incident. Fox News n’a pas confirmé ces comptes de manière indépendante.

L’APPEL 911 DU FILM « RUST » D’ALEC BALDWIN LIBÉRÉ

« La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à la société », a déclaré Rust Movie Productions dans une déclaration à plusieurs points de vente. « Bien que nous n’ayons été informés d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production. Nous continuerons de coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et leur offre services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique. »

Alec Baldwin a accidentellement déchargé une arme à feu sur le tournage de son film « Rust », entraînant la mort d’un membre de l’équipe et en blessant un autre. (Photo de Lou Rocco/ABC via .)

Cependant, les membres de l’équipe sont sortis dans les heures qui ont précédé la fusillade, selon le Los Angeles Times.

Le média rapporte que six travailleurs de l’équipe de tournage ont quitté le plateau pour protester contre les conditions de travail.

Les griefs des membres d’équipage comprenaient des problèmes de collecte des chèques de paie, de longs trajets quotidiens et de longues heures, ont déclaré au Times trois personnes proches du dossier.

De plus, les protocoles de sécurité standard tels que les inspections d’armes à feu n’auraient pas été effectués sur l’ensemble « Rust ». Au moins un cadreur a parlé à un directeur de production et s’est plaint de la sécurité des armes à feu sur le plateau, selon le point de vente.

TIR AU FUSIL À PROPULSION D’ALEC BALDWIN : DES EXPERTS SE PÉCHÈRENT SUR LA FAÇON DONT L’ACCIDENT S’EST PRODUIT

Rust Movie Productions, la société à l’origine du film, a lancé un « examen interne » de l’incident. (INFO NATION via KRQE)

Selon le média, la scène au cours de laquelle la fusillade a eu lieu présente une fusillade qui commence dans une église et Baldwin était censé sortir du bâtiment.

Hutchins aurait aligné son prochain coup lorsqu’elle a été touchée par le projectile alors que Baldwin se préparait pour une scène dans laquelle il sort son arme d’un étui.

LA FAMILLE D’ALEC BALDWIN A REPÉRÉ FAIRE L’EMBALLAGE APRÈS LE TOURNAGE D’UN FILM MORTEL

Selon le Times, le tir a touché Hutchins près de son épaule et a continué jusqu’à Souza. L’opérateur de la caméra B n’a pas été blessé, mais Hutchins est immédiatement tombé au sol alors que les membres d’équipage tentaient d’arrêter le saignement.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins est décédée après avoir été touchée par un projectile. Elle aurait été préconisée pour des conditions de travail plus sûres après que d’autres membres d’équipage se soient plaints. (Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie)

Les autorités ont lancé leur propre enquête mais n’ont pas encore déposé d’accusations. Baldwin a depuis déclaré qu’il « coopérait pleinement à l’enquête policière ».

La production du film indépendant à petit budget a été interrompue.