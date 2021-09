Le film Salem’s Lot de Stephen King échange un personnage clé entre les sexes

in

Alfre Woodard, selon Deadline, est monté à bord de la nouvelle adaptation de Stephen King et jouera le rôle du Dr Cody. Dans le livre, Cody est un individu rationnel et pratique, mais il finit par être incapable d’ignorer toutes les preuves qui lui sont présentées suggérant que la ville de Jérusalem’s Lot, dans le Maine, a été envahie par des vampires. Il devient un élément clé de l’équipe luttant contre l’invasion – et parce qu’il n’y a rien dans le personnage qui soit spécifiquement genré, il est difficile d’imaginer que beaucoup de choses à propos de Cody changeront pour le film.