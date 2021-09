Le film Salem’s Lot de Stephen King : une liste de distribution mise à jour

Ce n’est sûrement encore que le début du processus de casting pour le film Salem’s Lot, car les fans du livre remarqueront qu’il y a encore un certain nombre de personnages importants qui ne sont pas mentionnés dans cet article jusqu’à présent. Nous attendons toujours les nouvelles de qui jouera les deux principaux antagonistes du film – le sinistre Richard Straker et le démoniaque Kurt Barlow – et du côté des héros de l’échelle de moralité, le projet semble toujours à la recherche des bons acteurs à jouer. le jeune passionné d’horreur Mark Petrie et le père Donald Callahan. Comme indiqué précédemment, nous continuerons à mettre à jour cette fonctionnalité à mesure que d’autres noms seront annoncés.

Compte tenu du rythme auquel les acteurs rejoignent le casting de Salem’s Lot, il ne serait pas surprenant que le film réussisse à entrer en production avant la fin de l’année, mais ce calendrier n’a pas encore été confirmé. A noter par ailleurs que le projet est monté chez New Line Cinema, mais le studio n’a pas encore annoncé de date de sortie. Restez à l’écoute ici sur CinemaBlend pour toutes les dernières mises à jour sur le projet, et pour un aperçu complet de toutes les adaptations de Stephen King qui sont actuellement en préparation, assurez-vous de consulter notre guide Stephen King à venir.