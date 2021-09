Le film Salem’s Lot de Stephen King vient d’ajouter une star de la rédemption de Shawshank

William Sadler a une feuille de route phénoménale en ce qui concerne les films de Stephen King. Apparemment un porte-bonheur en quelque sorte pour le réalisateur Frank Darabont, l’acteur a des rôles de soutien dans The Shawshank Redemption, The Green Mile et The Mist, et tous les trois sont considérés comme l’une des plus grandes adaptations de King de tous les temps. Maintenant, il semble que le scénariste / réalisateur Gary Dauberman emprunte une partie de cette magie pour sa prochaine interprétation de Salem’s Lot, car Sadler lui-même a confirmé qu’il avait un rôle à jouer dans la production.

Au cours des dernières semaines, nous avons entendu des annonces de casting sur Salem’s Lot via des rapports commerciaux, mais William Sadler s’est rendu directement sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il avait rejoint le casting du prochain film. En taquinant d’autres mises à jour à venir, les acteurs ont écrit,