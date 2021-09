Le film Salem’s Lot incarne Pilou Asbaek dans le rôle de Straker .

in

Il a été annoncé que Pilou Asbæk jouera un rôle central dans le prochain film de New Line, Lot de Salem, une adaptation du roman à succès de Stephen King. Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, l’acteur largement connu pour son interprétation du méchant Euron Greyjoy dans HBO Game of Thrones a été jeté dans le film qui est actuellement en production.

Le projet a été initialement annoncé en 2019 et verra Lewis Pullman diriger une distribution d’ensemble, y compris Alfre Woodard, Makenzie Leigh, Bill Camp, et Spencer Traiter Clark. Pullman incarnera le personnage principal de l’histoire, Ben Mears, un écrivain qui retourne dans sa ville natale de Lot à Jérusalem afin, espérons-le, de trouver de l’inspiration pour son prochain livre. À son retour, cependant, il découvre que sa ville a été infestée de vampires, ce qui signifie qu’il doit former un groupe pour lutter contre le mal dans leur ville. Asbæk incarnera le personnage de Richard Straker, un familier qui agit comme l’un des principaux antagonistes de l’histoire alors qu’il tente de se préparer à l’arrivée de son maître, le vampire Kurt Barlow.

Réaliser l’adaptation du roman de King de 1975 sera Gary Daubermann, qui agira également en tant que scénariste et producteur exécutif du projet. Dauberman a de l’expérience dans l’adaptation de l’œuvre de King puisqu’il a écrit les deux récentes adaptations cinématographiques de Ce.

Asbæk vient de terminer le tournage Aquaman et le royaume perdu, réalisé par James Wan. Cependant, Wan suivra Asbæk jusqu’à Salem’s Lot, car Wan agira en tant que producteur sur le projet. Asbæk apparaîtra également dans la prochaine photo de Blumhouse Cours chérie Cours, qui a été acquis par Amazon Studios après sa première au Sundance Film Festival 2020, ainsi que Snafu contraire Jean Cena et Jackie Chan.

Ce n’est pas la première fois que Salem’s Lot est adapté au cinéma ou à la télévision. Le roman a été adapté en une mini-série en deux parties en 1979 et a été nominé pour trois Emmy Awards. Cette mini-série a reçu une suite sous la forme du long métrage Un retour au lot de Salem en 1987. Il y avait aussi une adaptation télévisée en 2004 qui a reçu une nomination aux Primetime Emmy. Ce projet n’est que l’une des nombreuses adaptations de King en préparation à la fois comme un remake pour Allume feu et une préquelle à Sématiste pour animaux de compagnie sont également en cours en ce moment.

L’adaptation de Salem’s Lot devrait sortir le 9 septembre 2022.

