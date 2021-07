Le film Shinedown “Attention Attention” racheté par Gravitas Ventures

Entreprises Gravitas, une Société Red Arrow Studios, a acquis les droits de distribution mondiale de BRISÉle film de “Attention ATTENTION”, une expérience cinématographique de l’album studio 2018 du groupe du même nom. Dirigé par Bill Yukich et mettant en vedette des membres du groupe Brent Smith (voix), Zach Myers (guitare), Eric Bass (basse, production), et Barry Kertch (batterie) avec des actrices Francesca Eastwood et Melora Walters, Entreprises Gravitas libérera “Attention ATTENTION” en VOD numérique et câble le 3 septembre 2021.

BRISÉ invite les téléspectateurs dans le monde de “Attention ATTENTION” dans leur nouveau film, donnant vie à l’histoire de l’album acclamé en tête des charts, qui a simultanément atteint le n ° 1 sur Panneau d’affichageLes classements Alternatif, Top Rock et Hard Rock Albums de , ont fait leurs débuts dans le Top 5 du Billboard 200 et ont accumulé plus de 355 millions de streams dans le monde. Une œuvre d’art sonore et visuelle époustouflante, le film tisse les 14 chansons de l’album dans un voyage provocateur, viscéral et stimulant qui amène les téléspectateurs dans un voyage psychologique, émotionnel et physique des plus bas de la vie aux plus hauts sommets. Au fur et à mesure que les angoisses se dissipent et que les démons disparaissent, ce qui émerge est une déclaration puissante et durable sur l’humanité, surmonter les luttes, l’importance de la santé mentale, ne pas avoir peur d’échouer et la détermination de l’esprit humain.

« Lorsque nous avons créé ‘Attention ATTENTION’, notre vision a toujours été de présenter le message comme une expérience sonore et visuelle. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons créé et sommes ravis de nous associer à Entreprises Gravitas pour enfin apporter le film dans son intégralité au monde », a déclaré BRISÉ.

“‘Attention ATTENTION’ le film est l’endroit où les chansons de l’album se rencontrent avec des personnes sur lesquelles cette musique a eu un impact profond. Ce qui commence comme plusieurs histoires, plusieurs voix, devient progressivement un message, une voix parmi plusieurs. Des années de préparation, je suis plus que ravi de pouvoir partager cette vision, qui a été inspirée par ce groupe incroyable”, a déclaré le réalisateur. Bill Yukich.

“BRISÉ trouvé le réalisateur idéal dans Bill Yukich pour transformer leur album acclamé en une expérience cinématographique dynamique. C’est un témoignage de leur innovation continue en tant qu’artistes, et nous sommes impatients de dévoiler le film au public du monde entier », a déclaré Tony Piantedosi, vice-président des acquisitions chez Entreprises Gravitas.

Entreprises Gravitas vice-président des acquisitions Tony Piantedosi négocié l’accord avec Offre Billy et Nick Shumaker de Agence des talents unis.

