L’exposition The Soul of Jazz: An American Adventure, réalisée par les studios Disney’s Pixar et basée sur son film à succès de 2020 Soul, fera ses débuts au EPCOT Center de Disney World, en Floride, en ouvrant au New Orleans Jazz Museum le mois prochain.

Il se rendra ensuite à l’American Jazz Museum de Kansas City à partir du 10 décembre et au National Jazz Museum de Harlem à partir de février prochain. Walt Disney Imagineering s’est associé à chacun des musées pour recréer l’expérience EPCOT.

Dans chaque lieu, l’exposition présentera une collection unique d’artefacts conservés par les musées. Les visiteurs trouveront également deux maquettes des personnages de Joe Gardner et Dorothea Williams du film, produites par Pixar Animation Studios et publiées par Walt Disney Pictures. Ils seront invités à prendre leur propre photo avec Joe et le groupe, et à tester leurs connaissances en jazz en utilisant le Jouez aux parcs Disney application mobile.

Musicien, mentor et enseignant Gardner, le principal protagoniste du film d’animation de Disney et Pixar Soul, exprimé par Jamie Foxx, sert de guide pour que les visiteurs découvrent la riche histoire du jazz à travers l’exposition. Dans la vidéo ci-dessous, John Dennis, directeur créatif exécutif de Walt Disney Imagineering, parle du sujet avec Jon Batiste, natif de la Nouvelle-Orléans et favori du jazz, qui a remporté un Oscar avec Trent Reznor et Atticus Ross. pour la partition à Soul et a servi à la fois en tant que compositeur et musicien sur la photo.

Batiste croit que la musique jazz peut évoquer la même joie et la même nostalgie associées aux parcs à thème Disney eux-mêmes. « Le jazz a vraiment la capacité de faire cela et d’ajouter à cette vision d’une manière formidable », dit-il.

L’âme du jazz : l’arrivée d’une aventure américaine au Musée du Jazz de la Nouvelle-Orléans lui donne une place dans une institution dans la patrie du jazz, qui le célèbre sous toutes ses formes, «à travers des expositions interactives dynamiques, une programmation éducative multigénérationnelle, des installations de recherche et des performances musicales engageantes».