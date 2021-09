Le film Spencer de la princesse Diana de Kristen Stewart a été projeté, voyez ce que les gens disent

in

L’histoire tragique de la princesse Diana a été adaptée plusieurs fois au fil des ans, et le prochain drame psychologique Spencer, réalisé par Pablo Larraín (Jackie), sera une autre itération. Le film, qui se déroule en 1991, raconte comment, pendant ses vacances de Noël avec la famille royale, Diana, princesse de Galles, décide de mettre fin à son mariage avec le prince Charles. Kristen Stewart joue le rôle de la princesse Diana et Jack Farthing en tant que Charles, prince de Galles, avec Timothy Spall, Sean Harris et Sally Hawkins également en vedette.