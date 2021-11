L’un des films les plus en vogue de 2021 est Spencer, un biopic non conventionnel de la princesse Diana avec Kristen Stewart. Le film sortira en salles le 5 novembre par la société de production Neon, et le film se concentre sur trois jours de la vie de Diana alors qu’elle se rend compte que son mariage avec le prince Charles est vraiment terminé.

« Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles est devenu froid depuis longtemps. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine Queen’s Sandringham », lit-on dans la description officielle du film. « Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le gibier. Mais cette année, les choses seront profondément différentes. »

Autres étoiles

Stewart a également des co-stars de premier plan qui complètent le casting. Jack Farthing de Poldark joue le prince Charles, et des acteurs vétérans comme la nominée aux Oscars Sally Hawkins, Timothy Spall et Sean Harris de Mission: Impossible complètent l’ensemble.

L’importance de la maternité

Stewart a expliqué dans une interview qu’elle sentait qu’elle avait eu les « impressions les plus fortes » de qui était Diana en tant que personne lorsqu’elle explorait son rôle de mère pour William et Harry. « » C’était la seule chose dans sa vie qui était sûre. Elle voulait se sentir inconditionnelle à propos de quelque chose. Sa force, son pouvoir et sa force sauvage et imparable de la nature sont vraiment ressortis quand elle était avec ses enfants, parce qu’elle n’était pas très douée pour se protéger, mais elle était très douée pour les protéger », a déclaré Stewart au public du Toronto Festival international du film. « En tant qu’étranger, je pouvais le sentir. Cela, je voulais le protéger, et c’était un aspect plus effrayant de faire le film parce que si vous ne comprenez pas les choses correctement, vous ne les comprenez pas correctement. »

Un candidat aux récompenses

Alors que la plupart des gens connaissent Stewart pour son rôle de Bella Swan dans la franchise Twilight, j’espère que Spencer donnera au grand public une meilleure idée de ce qu’elle peut faire en tant qu’actrice. Stewart gagne déjà des critiques élogieuses, en particulier avec la façon dont elle a bien réussi l’accent de Diana. Stewart l’a qualifié de « si distinct et particulier », déclarant à InStyle en octobre 2020 que « l’accent est intimidant comme l’enfer ».

La maîtrise de cet accent a certainement fait de Stewart une à surveiller dans la saison des récompenses de cette année, beaucoup s’attendant à ce qu’il s’agisse d’une course à deux chevaux entre elle et Lady Gaga pour House of Gucci. La lauréate d’un Oscar, Kristen Stewart, a certainement une belle sonorité.

Une connexion

Stewart a admis qu’elle ressentait une réelle connexion avec Diana, malgré ses réserves pour assumer le rôle. « J’ai vu des gens vouloir entrer, mais il n’y a aucune comparaison avec cette femme en particulier, en termes de désir fervent de l’avoir et de la connaître », a déclaré Stewart à Entertainment Weekly. « Je le savais avant même de lire le script. Je me suis dit : ‘Tu ne vas pas dire non à ça, parce que qui serais-tu dans ce cas ?’ Je me serais absolument senti comme un lâche. D’autant plus que je suis un étranger. Je ne viens pas du Royaume-Uni, je n’ai pas d’investissement particulier dans la famille royale. J’étais donc un peu cette table rase , et puis pourrait l’absorber d’une manière qui semblait en fait très instinctive, vous savez ? »

