Si vous pensiez que Billy the Puppet était effrayant avant, j’ai l’impression que cet art créé par l’artiste 3D Jason Ebayer est bien pire. Ce n’est pas quelque chose que personne n’a jamais demandé à voir. Alors que de nombreux films d’horreur mélangent leur violence avec le sexe, les films Saw n’ont jamais été comme ça. Il n’y a rien de sexy dans cette franchise et une création aussi impressionnante soit-elle, elle est encore plus terrifiante que les films réels.