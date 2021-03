Le film Static Shock de DC a fait un grand pas en avant

Plusieurs années après la fin de sa série originale de bandes dessinées Milestone dans le DakotaVerse, Static a fait ses débuts à la télévision avec Static Shock de Kids WB, qui a duré quatre saisons et a considérablement augmenté la popularité du personnage. À la fin des années 2000, Static, avec d’autres héros de Milestone comme Icon, Rocket et Hardware, a été incorporé dans l’univers principal de DC, et il a marqué un nouveau titre solo au début du redémarrage du New 52 en 2011, bien qu’il ait été annulé après huit numéros. Static est récemment apparu dans la série animée Young Justice, où il a acquis ses capacités après avoir été expérimenté par The Reach et a ensuite été encadré par Black Lightning, un autre super-héros afro-américain doté de pouvoirs électriques. Il a également une nouvelle série de bandes dessinées à venir appelée Static: Season One qui sera lancée en juin.