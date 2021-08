Le film Super Mario Bros sera réalisé par les créateurs de Teen Titans Go ! | Divertissement

Aaron Horvath et Michael Jelenic, créateurs de la série animée Teen Titans Go!, sont apparemment les réalisateurs du film Super Mario Bros.

La Le film Super Mario Bros. qui prépare l’étude américaine Éclairage, en étroite collaboration avec Nintendo et Shigeru Miyamoto lui-même, reste entouré du plus grand secret, mais inévitablement les choses fuient.

Bien que nous n’ayons aucune idée de comment ce sera, à quoi ressemblera l’animation, quels personnages apparaîtront ou qui exprimera Mario, nous avons rencontré aujourd’hui ceux qui (probablement) sont ses réalisateurs : Aaron James Horvath et Michael Jelenic.

Apparemment, il semble que le film Mario sera réalisé par les créateurs de Teen Titans Go. pic.twitter.com/o0UH6OgZaZ – Mεναηs ツ (Michael)  (@ Mevans2703) 24 août 2021

L’information provient du profil Linkedin d’un de ses animateurs, selon l’utilisateur Mevans2703 (via Nintendo Everything). Horvath et Jelenic ont une vaste expérience dans l’animation, en particulier dans les séries télévisées de personnages de DC et Warner, étant les créateurs de la série Teen Titans Go!

Ils ont également travaillé tous les deux sur Teen Titans Go! Le film, qui a ouvert ses portes dans les salles en 2018, a été acclamé par le box-office et les critiques. Aaron Horvath était co-réalisateur, scénariste et producteur avec Peter Rida Michail, tandis que Michael Jelenic était un écrivain et producteur. Jelenic était également l’un des créateurs de la série télévisée Le Batman sans peur (2008-2011).

Chris Meledandri, Producteur de films comme The Minions (et avant cela, Ice Age ou Robots dans le défunt Blue Sky Studio) a fait une si bonne impression sur Nintendo qu’il est devenu “le réalisateur externe et indépendant de Nintendo”.

Au contraire, vous agirez en tant que superviseur, offrant votre expertise de l’industrie du divertissement pour aider Nintendo dans ses plans pour étendre ses franchises à la télévision et au cinéma.

Apparemment, Miyamoto est personnellement très heureux d’avoir travaillé avec Meledandri pendant cinq ans, développer ce film sur lequel nous ne connaissons aucune information officielle, mais dont la sortie est prévue en 2022.

Miyamoto a consacré une bonne partie de ses efforts à travailler sur ce film (bien qu’on ne sache pas si dans un rôle autre que producteur ou producteur exécutif, il semble que a eu beaucoup de pouvoir décisionnel créatif). Et à l’avenir, il semble que Nintendo ait des projets similaires avec Donkey Kong : en plus de nouveaux jeux vidéo, ils préparent des “animations” et des attractions dans les parcs Universal.

Pour l’instant, nous allons voir ce qui sortira de ce film. Il y a quelques jours, l’un des acteurs a également leaké un personnage très inattendu qui apparaîtra dans le film…

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.