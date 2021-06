Le film The Munsters de Rob Zombie: pourquoi j’en creuse vraiment l’idée

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

C’est en mars 2020 que des rumeurs ont commencé à suggérer que Rob Zombie, réalisateur de certains des films d’horreur les plus étranges de la mémoire récente, allait écrire et réaliser un film basé sur The Munsters – la sitcom effrayante et loufoque des années 1960 qui ne s’appelle pas The Addams. Famille. Je parie que vous ne vous attendiez pas à ce que ces rumeurs soient un jour confirmées comme étant la vérité.

Eh bien, pour être parfaitement honnête, je doutais qu’une nouvelle interprétation de la créature créée en laboratoire Herman, la demi-vampire Lily et le reste de la famille bien-aimée de la peur de la rock star devenue cinéaste se produise réellement. Cependant, pour être encore plus honnête, l’idée que Rob Zombie fasse un film sur Munsters a beaucoup de sens pour moi et m’excite même un peu. Maintenant, au risque de paraître plus fou que certains des personnages d’autres films de Rob Zombie, permettez-moi de vous expliquer.