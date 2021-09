Le film Willy Wonka de Timothée Chalamet a ajouté une star de MonsterVerse et bien d’autres

Ceux qui ont suivi le développement de Wonka savaient déjà que ce projet réunirait Paul King, réalisateur et scénariste des deux premiers films de Paddington, et Simon Farnaby, qui a co-écrit Paddington 2 avec King. Eh bien, il s’avère que Wonka sera encore plus une réunion de Paddington que prévu, comme avec Sally Hawkins, qui a joué Mary Brown dans les deux films de Paddington, Tom Davis et Kobna Holdbrook-Smith rejoignent le casting, et Farnaby apparaîtra également à l’écran . Les autres ajouts au casting incluent Mathew Baynton, Jim Carter et Rich Fulcher.