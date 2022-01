Le fils adolescent de Sinead O’Connor est mort à 17 ans apparemment par suicide

Sinéad O’ConnorLe fils de est décédé, selon la police, et il semble qu’il s’est suicidé.

La police irlandaise a publié cette déclaration… « À la suite de la récupération d’un corps dans le quartier de Bray à Wicklow le vendredi 7 janvier 2022, un appel de personne disparue concernant Shane O’Connor, 17 ans, a été annulé.

Mon beau fils, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la lumière même de ma vie, a décidé de mettre fin à son combat terrestre aujourd’hui et est maintenant avec Dieu. Qu’il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t’aime beaucoup. S’il vous plaît soyez en paix: – Sinead The 1 And Only (@OhSineady) 8 janvier 2022 @OhSineady

Le représentant de Sinead a confirmé la mort de son fils, et elle a également publié la nouvelle tragique, en disant : « Mon beau fils, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la lumière même de ma vie, a décidé de mettre fin à sa lutte terrestre aujourd’hui et est maintenant avec Dieu. »

Elle poursuit… » Qu’il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t’aime tellement. S’il te plaît, sois en paix : «

La police recherchait Shane depuis jeudi, Sinead suppliant dans un tweet : « » Shane, ta vie est précieuse. Dieu n’a pas ciselé ce beau sourire sur ton beau visage pour rien « .

Ses supplications sont devenues de plus en plus désespérées… « Ceci est un message pour mon fils, Shane. Shane, ce n’est plus drôle que tout cela disparaisse. Vous me faites peur. Pourriez-vous s’il vous plaît faire la bonne chose et vous présenter dans une station Gardai. Si vous êtes avec Shane, veuillez appeler le Gardai pour sa sécurité… Mon monde s’effondrerait sans vous. Vous êtes mon cœur. S’il vous plaît, ne l’empêchez pas de battre. S’il vous plaît, ne vous faites pas de mal. le Gardai et on t’emmène à l’hôpital. »

La nouvelle a dévasté le chanteur de 55 ans, qui a fait référence à une chanson de Bob Marley… « C’est pour mon Shaney. La lumière de ma vie. La lampe de mon âme. Mon bébé aux yeux bleus. Tu seras toujours ma lumière. Nous serons toujours ensemble. Aucune frontière ne peut nous séparer.

Le père de Shane est Donal Lunny, un musicien folk irlandais. Lui et Sinead ne sont plus ensemble.

Shane avait 17 ans RIP