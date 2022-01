Le fils adolescent de Sinéad O’Connor, Shane, décède tragiquement

Sinéad O’Connor a perdu son fils adolescent par suicide (Photo de David Corio/Redferns)

Shane, le fils de Sinéad O’Connor, est décédé à l’âge de 17 ans.

Le chanteur a partagé une déclaration, écrivant sur Twitter : » Mon beau fils, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la lumière même de ma vie, a décidé de mettre fin à sa lutte terrestre aujourd’hui et est maintenant avec Dieu. Qu’il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t’aime beaucoup. S’il vous plaît soyez en paix.’

L’adolescent, dont les parents sont Sinéad et son collègue musicien irlandais Dónal Lunny, a été porté disparu plus tôt cette semaine.

La police irlandaise An Garda Síochána avait publié un rapport officiel appelant à des informations le 6 janvier après la disparition de Shane dans un quartier de Dublin.

Samedi, Gardaí a confirmé que la recherche de Shane avait été suspendue à la suite de la découverte d’un corps à Bray, dans le comté de Wicklow.

Un porte-parole de Garda a déclaré: « À la suite de la récupération d’un corps dans la région de Bray à Wicklow le vendredi 7 janvier 2022, un appel de personne disparue concernant Shane O’Connor, 17 ans, a été annulé.

‘An Garda Síochána tient à remercier les médias et le public pour leur aide dans cette affaire. Aucune autre action n’est requise et aucune autre information n’est disponible pour le moment.’

La mère en deuil Sinéad a partagé la tragique nouvelle de sa mort avec un hommage sur les réseaux sociaux, écrivant qu’ils seront « toujours ensemble ».

Sinéad a supplié les gens que « personne ne suive son exemple ».

« Mon bébé », a-t-elle écrit. ‘Je t’aime beaucoup. S’il vous plaît soyez en paix ».

La mère de quatre enfants a également partagé le Bob Marley Song Ride Natty Ride et a déclaré que c’était «pour mon Shaney».

Elle a écrit : « La lumière de ma vie. La lampe de mon âme. Mon bébé aux yeux bleus.

‘Tu seras toujours ma lumière. Nous serons toujours ensemble.

« Aucune frontière ne peut nous séparer. »

À 17 ans, Shane était le deuxième plus jeune enfant de Sinéad ; elle a également Jake, 34 ans, Roisin, 25 ans et le plus jeune fils Yeshua, 14 ans.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Sinéad pour commentaires.



