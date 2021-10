Le fils aîné de Daniela Magún hospitalisé après un accident

Selon elle, son fils Liam il a dû être hospitalisé en urgence en raison d’une chute sévère qui a provoqué une commotion cérébrale et dont il a appris l’existence alors qu’il effectuait les tests de son pour le spectacle de Kabah.

Liam Chernitsky et Daniela Magun. (Instagram / Daniela Magun.)

« C’est un concert qui nous a beaucoup excités. Pendant la balance, j’ai été informé que Liam, mon grand garçon, était tombé. Nous venons à l’hôpital, mais Dieu merci, elle va bien. Il se trouve que les enfants tombent, il a eu une très forte commotion cérébrale, c’était une très grosse frayeur », a-t-il avoué à travers plusieurs stories sur Instagram.

Sans donner plus de détails sur l’accident de Liam, la chanteuse a assuré que son fils est stable et qu’il est toujours en convalescence. « Dieu merci, il est parfait, il est très bon, il est très stable. Et rien, juste clarifier pour que cela ne se prête pas à la spéculation », a-t-il déclaré dans une autre histoire.