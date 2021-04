Le fils aîné de Scottie Pippen décède à 33 ans

19/04/2021 à 23:29 CEST

Scottie Pippen, ancien joueur vedette de la Chicago Bulls, a rapporté ce lundi via son profil Twitter de la fnaissance, dimanche, de son fils aîné Antron, 33 ans.

Pippen, qui a remporté six bagues de champion de la NBA aux côtés du légendaire Michael Jordan et joué 17 saisons, a exprimé son “chagrin” à la suite de la perte de son fils, qu’il a dit souffert d’asthme chronique, ce qui l’a empêché de devenir joueur professionnel.

Antron a joué au basketball dans le Université internationale Texas A&M.

“Ça me brise le cœur de partager ça hier j’ai dit au revoir à mon premier-né Antron. Nous partageons tous les deux un amour pour le basket-ball et avons eu d’innombrables conversations sur le sport », a écrit Pippen, qui n’a pas révélé la cause de la mort de son fils.

Pippen a salué l’attitude toujours positive de son fils malgré la maladie, son amour pour le basket-ball et le grand homme qu’il était devenu, quelque chose qui le remplissait de «fierté».

Antron est né en 1987 et était le fils de Karen McCollum, qui a épousé Scottie en 1988. Le couple s’est séparé en 1990.