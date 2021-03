Lorsque nous perdons quelqu’un, nous perdons sa présence physique, mais nous conservons toujours les souvenirs liés à cette personne, et ces souvenirs continueront à vivre pendant de nombreuses années à venir. La famille d’Alex Trebek est sûre de le savoir et, espérons-le, les souvenirs leur apporteront du réconfort pendant cette période et pour aller de l’avant.