Le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, annonce un nouveau projet de film à Hawaï

Le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau film dans une publication Instagram partagée lundi.

Baena, qui travaille sur sa carrière d’acteur, a partagé une photo de lui sur le tournage du prochain film « Lava ».

« Heureux de tourner le film ‘Lava’ avec l’équipe @bitflixnfts ! » Baena a sous-titré la photo avant d’ajouter : « Commentez ce que vous pensez qui se passe dans cette scène. »

En plus de travailler sur ce projet à Hawaï, Baena, le fils de Schwarzenegger avec Mildred Baena, a également terminé le tournage de « Bully High » cette année, selon son IMDb.

Joseph Baena a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau projet à Hawaï. (Photo de Paul Archuleta/.)

Le théâtre n’est pas la seule chose qui intéresse Baena. En mai, il a annoncé qu’il était devenu agent immobilier sur Instagram.

Baena tourne pour ‘Lava’ à Honolulu. (Photo de TM/Bauer-Griffin/GC Images via .)

« Pas votre agent immobilier moyen ! » Baena a légendé la photo.

« Très excité de commencer une nouvelle carrière dans l’immobilier résidentiel. J’ai hâte de grandir et d’apprendre de mon incroyable équipe @aria_properties, mais plus encore de vous mettre dans une nouvelle maison! » il ajouta.

Baena a récemment révélé qu’il avait obtenu son permis d’agent immobilier en plus de sa carrière d’acteur. (Photo de Hollywood To You/Star Max/GC Images via .)

Baena est le fils que Schwarzenegger, 74 ans, a engendré avec son ancienne maîtresse et gouvernante, Mildred, 60 ans. En 2016, l’acteur a rappelé l’impact que l’affaire avait eu sur lui et sa famille dans ses mémoires. Il a révélé que, dès la fin de son mandat de gouverneur de Californie, sa femme de l’époque, Maria Shriver, l’avait fait rencontrer un thérapeute et lui avait fait avouer qu’il cachait à la fois l’affaire et Joseph pendant 15 ans.

« À la minute où nous nous sommes assis, le thérapeute s’est tourné vers moi et m’a dit: » Maria voulait venir ici aujourd’hui et poser des questions sur un enfant – si vous avez engendré un enfant avec votre femme de ménage Mildred (Baena) « , a écrit Schwarzenegger dans « Total Recall : Mon histoire de vie incroyablement vraie. » « J’ai dit au thérapeute : « C’est vrai ».

Schwarzenegger partage ses fils Patrick, 28 ans, et Christopher, 24 ans, et ses filles Christina, 30 ans, et Katherine Schwarzenegger Pratt, 31 ans, avec Shriver, 65 ans.

