Le fils d’Ashlee Simpson et Pete Wentz, Bronx, a grandi dans une douce photo

Grandir si vite !

Ashlee Simpson Ross et ex-mari Pete Goz sont maintenant parents d’un adolescent ! Les duos sont, Bronx, a fêté son 13e anniversaire ce week-end – et l’interprète de « Pieces of Me » n’a pas pu s’empêcher de s’extasier devant l’événement marquant de son fils.

« C’est 13. Joyeux anniversaire Bronx! » Ashlee a écrit dans une publication Instagram du 21 novembre. « Tu es l’adolescent le plus cool. JE T’AIME. JE T’AIME. » À côté du message, il y avait une photo en noir et blanc d’Ashlee et de son adolescent blottis sur le canapé, ce qui en faisait un moment mère-fils très agréable.

Et Ashlee n’était pas la seule à avoir fêté son anniversaire. En fait, des amis célèbres ont profité des commentaires pour partager leur choc et leurs bénédictions. « OMG 13, » Rachel Zoé a écrit. Maquilleur Marie Phillips a ajouté : « Stop !!! Omg on dirait qu’hier il était dans ton ventre. »

le beau-père du Bronx, Evan Ross a également participé à la célébration.