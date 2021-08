Le fils d’Austin Dillon a adorablement perdu sa tétine dans une voiture à Daytona

in

Les pilotes de NASCAR ont souvent leur famille sur la piste de course, et parfois, ils laissent leurs enfants monter dans la voiture et vérifier ce que leurs parents sont sur le point de conduire à 200 milles à l’heure.

Eh bien, Austin Dillon a brièvement laissé son fils Ace, âgé d’environ 15 mois, prendre le volant de la Chevrolet n ° 3 de Richard Childress Racing avant le Coke Zero Sugar 400 de samedi, la finale de la saison régulière. Ce fut un moment adorable alors qu’Ace explorait ce qu’il y avait dans le siège du conducteur.

Mais alors le désastre a frappé : Ace a perdu sa tétine.

Alors que le bébé d’un an se tortillait à l’intérieur de la voiture, sa tétine est tombée de sa bouche. Et comme avec les voitures particulières ordinaires, lorsque vous perdez quelque chose autour du siège, il peut être impossible à trouver, et il a fallu trois personnes pour localiser la tétine.

D’abord, Dillon a grimpé à mi-chemin dans la voiture et l’a cherché. Sans succès. Ensuite, quelques membres d’équipage ont regardé autour et finalement, ils l’ont trouvé sous le siège.

Alors qu’Ace était sûrement heureux de retrouver sa fidèle tétine, Dillon l’était probablement aussi. Comme l’a noté l’émission de NBC Sports, cette chose aurait pu facilement se retrouver sous une pédale, et cela aurait vraiment pu être un désastre pour le pilote, qui courait pour une place en séries éliminatoires.

