Le fils de 20 mois de Hayley Tamaddon de retour à l’hôpital .

Hayley Tamaddon a parlé de la santé de son fils (Photo : Hayley Tamaddon/Instagram ; Rex)

La star de Coronation Street et Emmerdale, Hayley Tamaddon, a révélé que son fils de 20 mois, Jasper, était de retour à l’hôpital, le personnel médical “examinant ce qui le rend si mal”.

En mai de cette année, Hayley, 44 ans, a parlé aux fans des voyages de son fils à l’hôpital en raison de sa mauvaise santé.

À l’époque, le bambin était malade depuis deux semaines, retrouvant l’appétit après s’être fait administrer des antibiotiques à l’hôpital.

Dans une nouvelle publication sur Instagram, Hayley a expliqué que Jasper avait eu «tant d’infections» au cours des deux derniers mois, partageant ensuite sur son histoire Instagram qu’ils étaient de retour à l’hôpital.

Dans la légende d’un selfie pris d’elle avec son fils à l’hôpital, l’acteur a écrit : ” Et nous sommes de retour à l’hôpital. Espérons que pas pour longtemps, mais l’incroyable personnel du NHS étudie ce qui le rend si mal.

« Je devrais peut-être poser ma tête sur la machine à serviettes derrière moi et fermer les yeux pendant dix minutes ! »

Dans des vidéos partagées sur son histoire Instagram, Hayley a remercié ceux qui l’ont contactée pour partager des messages de soutien.

‘Bonjour à tous. Je voulais juste monter et dire merci pour tous les vœux pour Jasper. Vos messages sont si charmants et je suis si reconnaissante que beaucoup d’entre vous soient entrés en contact », a-t-elle déclaré en tenant son enfant qui dormait.

Hayley berce son fils Jasper à l’hôpital (Photo: Instagram)

“Nous sommes toujours là, mais nous avons une petite canule dans son bras maintenant prête à mettre des antibiotiques. Des tests sanguins, un bébé en train de subir des tests sanguins, oh mon Dieu… J’ai pleuré, il a crié.”

Hayley a également exprimé son soutien aux autres parents qui peuvent également avoir des enfants malades.

«J’envoie beaucoup d’amour à tous les parents qui ont eu des bébés mal. Je sais que, vous savez, il n’est pas si mal, il y a beaucoup de petits bébés qui souffrent bien pire. Alors je vous envoie à tous beaucoup d’amour », a-t-elle déclaré.

Hayley a joué dans Coronation Street et Emmerdale (Photo : Roberto Ricciuti/.)

Hayley a donné naissance à Jasper, qu’elle partage avec son fiancé Adrian, en octobre 2019.

Dans sa dernière publication sur Instagram, elle a déclaré que son fils souffrait actuellement d’une amygdalite après avoir subi une série d’infections.

«Être parent est un travail vraiment difficile… mais quand ils vont mal et que vous survivez 3 heures par nuit, réglez une alarme pour leur donner leurs médicaments à temps, ne dormez pas même quand ils le sont, juste pour que vous puissiez regarder et vérifiez qu’ils respirent bien, c’est encore plus difficile. Cet amour est insensé », a-t-elle déclaré.

«Il me complète à tous points de vue. Même quand il me conduit au petit pot et qu’il ouvre constamment le placard sous l’évier ou qu’il vide tous mes vêtements de chaque tiroir de la chambre.

Plus : Hayley Tamaddon



Hayley a joué le rôle d’Andrea Beckett sur Coronation Street de 2013 à 2015, jouant auparavant Del Dingle sur Emmerdale de 2005 à 2007.

Elle a remporté la cinquième série de Dancing On Ice en 2010, avant de revenir et de se qualifier pour la finale de la neuvième série quatre ans plus tard.

