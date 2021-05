Le fils de 29 ans de la chanteuse originale de salive Josey Scott meurt de Covid 19: “ Nous avons le cœur brisé ”

Le fils aîné de l’original SALIVE chanteur Josey Scott, est décédé dimanche 23 mai après une bataille contre le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2.

Josey, qui est parti SALIVE à la fin de 2011, après 15 ans avec le groupe, pour poursuivre une carrière solo dans la musique chrétienne, a annoncé le décès de son fils dans un message sur les réseaux sociaux. Il a écrit: “Je ne sais même pas par où commencer pour rédiger ce message. Cody a perdu son combat avec Covid ce soir, et le Seigneur l’a rappelé à la maison. Nous sommes absolument navrés, confus, frappés de chagrin, en colère, juste toutes les émotions que vous pouvez imaginer. S’il vous plaît, gardez-nous dans vos prières, car nous avons des jours difficiles à venir. Nous faisons confiance à Jésus pour nous apporter une paix qui dépasse toute compréhension. “

Josey a révélé pour la première fois la bataille de santé de son fils le 11 mai. À l’époque, il a partagé une photo de Cody et a écrit dans un message d’accompagnement: “S’il vous plaît, tout le monde, je vous prie de prier pour mon fils Cody. Il est à l’hôpital de Memphis avec une pneumonie à Covid. Il a 29 ans. Il est ma vie, et je crois que D.ieu peut le guérir, j’ai juste besoin de tout le monde dans le son de ma voix, et la visualisation de ce message, s’il vous plaît, priez s’il vous plaît pour mon beau petit garçon! Il a toujours été si aimant et gentil, et c’est un être humain incroyable, et nous attendons avec impatience des années et des années supplémentaires de la joie et du plaisir de sa présence et de sa compagnie incroyables! Souvenez-vous de mon fils dans vos prières! #prayers #prayer #prayersforcody # covid_19 #healing #love #care #medicalstaff #essentialworkers “.

Après Scott la gauche SALIVE, hee a été rapidement remplacé par Bobby Amaru, qui peut être entendu sur SALIVEles quatre dernières versions de: “In It To Win It” (2013), “Se soulever” (2014), “Amour, mensonges et thérapie” (2016) et “10 vies” (2018).

SALIVE a sorti six albums avec Scott et goûté au succès platine et un Grammy nomination pour son premier grand succès, “Votre maladie”.



pic.twitter.com/NQD88tFgPn – ❌? JÖ $ 3Ÿ $ ÇÖTT? ❌ (@joseyscottmusic) 23 mai 2021