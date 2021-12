Le fils de 5 mois de Nick Cannon décède d’une tumeur au cerveau

Nick canon pleure la perte de son jeune fils.

Le mardi 7 décembre, Nick a annoncé la mort de son et Alyssa Scottle petit garçon de 5 mois de Zen. « J’ai tellement de choses à dire », a-t-il déclaré au début de The Nick Cannon Show. « Je n’ai même partagé cela avec personne. Pas même l’équipage. Juste parce qu’il se passe tellement de choses dans le monde. J’ai eu un week-end difficile, très difficile. »

Nick, 41 ans, a ensuite montré au public sa « Pic du jour », une photographie de Zen, alors qu’il fondait en larmes. « Avant le début du spectacle, en été, Zen est né en juin, le 23 juin en fait », a-t-il poursuivi. « C’était une belle journée, vous savez tous que j’ai eu beaucoup d’enfants. Zen est mon plus jeune. C’était tellement excitant. »

Alors que Nick réfléchissait à ses premiers mois avec son plus jeune fils, il se souvint avoir remarqué que Zen avait un « truc de sinus… comme une toux » et une « respiration intéressante ». Nick a également remarqué la taille de la tête de Zen, mais a expliqué qu’il n’y pensait pas parce que ses six autres enfants ont aussi « de belles têtes rondes ».