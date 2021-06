Le fils de Boris Johnson, Wilfred, vole la vedette à l’événement sur la plage du G7

in

Le fils d’oris Johnson, Wilfred, a volé la vedette lors d’un barbecue sur la plage pour les dirigeants mondiaux du G7.

Le jeune a été présenté aux premiers ministres et aux présidents par sa mère Carrie Johnson lors de l’événement à Carbis Bay, Cornwall, samedi soir.

Wilfred, qui portait une chemise blanche et un short bleu, a été photographié se dandinant vers sa fière mère.

La Première Dame Jill Biden et Brigitte Macron rayonnaient vers le bambin, qui arborait une tignasse très familière de cheveux blonds ébouriffés.

Simon Dawson / No 10 Downing Street

Simon Dawson / No 10 Downing Street

Les dirigeants du G7 semblaient être de bonne humeur lors de cet événement ensoleillé, M. Johnson dégustant une bouteille de bière blonde Tribute.

Il avait l’air détendu en discutant avec Emmanuel Macron, quelques heures seulement après une discussion sérieuse avec le président français sur les accords commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord.

M. Johnson s’est également entretenu avec un pilote de Red Arrows à la suite d’une démonstration impressionnante de l’équipe de voltige de la RAF.

Le groupe a regardé les jets rapides Hawk tourner plusieurs fois dans leur célèbre forme de diamant avant de se séparer.

Emmanuel Macron et Boris Johnson s’entretiennent avec le pilote de Red Arrows

/ Simon Dawson / No 10 Downing Street

Les dirigeants et partenaires du G7 profitent d’une exposition de la RAF à Cornwall

/ Simon Dawson / No 10 Downing Street

Après l’affichage, M. Johnson a tweeté: “Quel spectacle! Merci à l’incroyable @rafredarrows pour un spectacle incroyable.”

Les dirigeants du G7 – le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l’Allemagne et l’Italie – promettent d’adopter des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour développer et autoriser des vaccins, des traitements et des diagnostics pour toute future maladie.

Johnson a déclaré: “Au cours de la dernière année, le monde a développé plusieurs vaccins efficaces contre les coronavirus, les a homologués et fabriqués à un rythme soutenu et les met maintenant dans les bras des personnes qui en ont besoin.

“Mais pour vraiment vaincre le coronavirus et récupérer, nous devons empêcher qu’une pandémie comme celle-ci ne se reproduise. Cela signifie tirer les leçons des 18 derniers mois et le faire différemment la prochaine fois.

“Je suis fier que, pour la première fois aujourd’hui, les principales démocraties du monde se soient réunies pour faire en sorte que nous ne soyons plus jamais pris au dépourvu.”

Il a déclaré à Sky News : « Il est clair que la variante indienne est plus transmissible et il est également vrai que les cas augmentent et que les niveaux d’hospitalisation augmentent.

“Maintenant, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure cela va se traduire par une mortalité supplémentaire, mais il s’agit clairement d’une préoccupation sérieuse.”