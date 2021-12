Le fils de Corey Taylor admet qu’il a pleuré après avoir lu certains des « commentaires haineux » à propos de son groupe vendu

Dans une récente interview avec Fête des nœuds‘s Ryan J. Downey, Griffin Taylor, le fils de 19 ans de NŒUD COULANT et PIERRE AURE chanteur Corey Taylor, on lui a demandé s’il faisait attention aux retours de son groupe de metal basé dans l’Iowa VENDU a reçu dans les semaines qui ont suivi la sortie de son premier single. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) »: « Pour moi, je vois les réponses des gens, et j’obtiens beaucoup de bonnes réponses, parce que j’aime la foule – j’aime les fans parce qu’ils ont été là pour mon père et ils seront là pour moi et je ne les forcerai pas à l’être. Mais nous obtenons des réactions négatives à cause de la comparaison et des similitudes [to SLIPKNOT]. Mais nous sommes différents. Et il y a eu des moments où j’ai lu des commentaires haineux sur Youtube et je suis littéralement allé dans la baignoire, j’ai rempli la baignoire et j’ai immédiatement commencé à pleurer. J’étais tellement mal placé avant qu’on arrive ici. Et maintenant, je suis bien placé parce que je suis avec mes amis. »

Griffon, qui était accompagné lors de l’interview de ses camarades Cole Espeland (guitare) et Jérémie Pugh (basse), a poursuivi en disant qu’un VENDU l’album complet est « en préparation » en tant que suivi du « Qu’est-ce que c’est/Tuez-le » EP, sorti le mois dernier. « Nous prévoyons de faire un album, de faire nos propres projets, de faire nos propres vidéos, des choses personnelles », a-t-il déclaré. « J’ai des choses que j’ai toujours voulu faire, mais pour le moment, puisque nous sommes si nouveaux et que nous n’avons pas vraiment les fonds, cela doit être mis en attente. Mais nous avons des plans pour plus de trucs. Et nous avons même plus de chansons que certaines personnes ne connaissent même pas. Et nous sommes vraiment excités. Et j’ai réécrit et écrit et j’ai juste essayé de le rendre parfait pour qu’il parle de mon âme . Parce que c’est tout ce que j’ai toujours voulu, c’est parler de mon âme. »

VENDUla programmation de est complétée par Simon Crahan (fils de NŒUD COULANT percussionniste Shawn « Clown » Crahan) à la batterie et Connor Grodzicki à la guitare rythmique.

Formé en février 2018, VENDU présente un son furieusement lourd construit sur les fondations posées par la vitesse, la puissance et la précision de la section rythmique, superposé avec des guitares féroces, des solos écrasants et des voix gutturales mais mélodiques qui dépeignent les difficultés et les dures réalités de la vie.

VENDU a eu sa première exposition grand public en 2020 lorsqu’elle a été jouée dans le cadre de Knotfest.comest virtuel « Pouls des asticots » Festival. Leur performance live, filmée au Electric Theatre, a enregistré plus de 100 000 vues sur Youtube et a attiré une foule de nouveaux fans du monde entier, désireux d’en savoir plus sur le quatuor.

VENDU a joué son premier spectacle en tête d’affiche en mars 2020 au club local emblématique Vaudeville Mews à Des Moines, Iowa.

Griffon, qui ressemble beaucoup à son père, a déjà montré ses compétences lorsqu’il a rejoint Corey sur scène pendant PIERRE AURE spectacles en 2017 et 2018. Selon Le pouls de la radio, il a également joué des reprises avec Simon Crahan, tandis que Pitrela fille de Alexandrie Crahan-Conway a cassé certains de VENDUles photos de presse précédentes.



