Le fils de Corey Taylor commente le décès de Joey Jordison et repousse les critiques

Griffin Taylor, le fils de 18 ans de NŒUD COULANT et PIERRE AURE chanteur Corey Taylor, et leader du groupe de metal basé dans l’Iowa VENDU, a été demandé dans une nouvelle interview avec Poivre Slasher comment il transmettra l’héritage de la fondation récemment décédée NŒUD COULANT le batteur Joey Jordison. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, je n’ai pas envie de transmettre Joey JordisonL’héritage de est ma mission dans la vie. J’ai l’impression que cet objectif devrait être vers Simon [Crahan, VENDED drummer and son of SLIPKNOT percissionist M. Shawn Crahan]. Parce qu’il était à peu près — je ne dirais pas enseigné par Joey, parce qu’il jouait quand il était très jeune, parce que Simon a commencé à jouer quand il était très jeune. Mais j’ai l’impression Simon appris beaucoup plus de Joey qu’il ne pourrait jamais m’apprendre. Alors j’ai l’impression que cet honneur devrait revenir à Simon, en passant Joey Jordison‘s l’héritage sur. ‘Causer Simon est un sacré bon batteur. je ne dirais pas mieux que Joey, parce que ce serait impoli. Mais je dirai qu’il est là-haut avec Joey.”

Griffon a poursuivi en disant qu’il n’avait pas beaucoup de relations avec le batteur de 46 ans qui est décédé paisiblement dans son sommeil le 26 juillet d’une cause non précisée. “Je ne savais vraiment pas Joey bien, parce que j’étais bien trop jeune pour même traiter ce que NŒUD COULANT était ou même assimilait ce que mon père faisait pour gagner sa vie ou l’un des autres membres”, a-t-il déclaré. “Alors, les gens m’ont harcelé quand j’ai continué à poster mes conneries sur mon Instagram [after Joey‘s death]. Ils n’étaient pas énervés, mais certaines personnes disaient : “Tu devrais probablement aller consulter ton père.” Et je me suis dit : ‘Je l’ai fait. Et je ne vais pas vous dire ce qu’il a dit. Parce que ce serait très impoli et déclencherait aussi des conneries. Alors je ne veux pas faire ça. Les gens disaient simplement : « Vous devriez avoir un moment de silence. » Et je me dis ‘J’ai fait l’écran noir. Je ne le connaissais tout simplement pas. Pour ne pas lui manquer de respect – c’était un très bon mec, et RIP et toute cette merde, mais je ne le connaissais tout simplement pas. Je ne l’ai pas vu depuis des années, honnêtement.”

Lorsque l’intervieweur a fait remarquer Griffon qu'”il en faut si peu pour énerver les gens de nos jours”, a-t-il déclaré: “Les gens s’énervent contre moi en faisant des blagues sur ma propre dépression. Corey Taylorle fils de. Tu as la meilleure putain de vie au monde. C’est genre, enculé, j’ai vécu trois divorces. J’ai été victime d’intimidation à l’école. J’ai beaucoup de merde mentale en cours. Tu ne connais pas ma vie. C’est très frustrant, mais c’est arrivé au point où c’est littéralement engourdi, où je m’en fiche complètement.”

Griffon, qui ressemble beaucoup à son père, a montré ses compétences pour la première fois lorsqu’il a rejoint Corey sur scène pendant PIERRE AURE spectacles en 2017 et 2018. Il a également joué des reprises avec Simon Crahan. Pitrela fille de Alexandrie Crahan-Conway a cassé VENDUles photos de presse.

Corey avais Griffon en 2002 avec sa première femme, Scarlett. Les PIERRE AURE et NŒUD COULANT le chanteur a aussi une fille nommée Angie, née en 1992, et une autre fille nommée Ryan avec ex-femme Stéphanie Luby.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).