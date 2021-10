Le fils de Cris Cyborg a été intimidé par les commentaires de Joe Rogan

in

Cris Cyborg interviewé par Joe Rogan à l’UFC

Depuis quelque temps, Cris Cyborg n’entretient pas de bonnes relations avec Joe Rogan. Rappelons qu’en 2019, le désormais combattant Bellator a publié une vidéo du commentateur de l’UFC se moquant d’elle avec Dana White. Plus récemment, je répondais à un article qui soulignait qu’en raison de certains de vos commentaires Rogan devrait être remplacé de la table de narration de la plus grande entreprise de MMA au monde (via Twitter).

Après avoir écouté @joerogan faire des blagues sur le fait que je serais le premier combattant @ufc à couper leur pénis pour créer une catégorie de poids, je ne me suis jamais senti à l’aise avec lui en tant que commentateur pour mes combats et sachant qu’il travaillait sur un de mes événements a toujours ajouté du stress en tant qu’athlète https://t.co/OIVcF254FR – Boutique W/BTC @ CrisCyborg.Com (@criscyborg) 30 septembre 2021

“Après avoir entendu Joe Rogan faire des blagues sur le fait que je pourrais être le premier combattant de l’UFC à lui couper le pénis pour atteindre une catégorie de poids, Je ne me suis jamais senti à l’aise avec lui pour commenter mes combats et savoir qu’il travaillait sur mon événement a ajouté à mon stress en tant qu’athlète.«.

Puis un fan lui a demandé pourquoi il le prend si au sérieux et Cris Cyborg a répondu en parlant de son fils:

Pourquoi le prendre si au sérieux ? Aucune mère ne méritait de venir chercher son enfant à l’école parce qu’elle pleure après que tous les écoliers commencent à répéter les remarques de Rogan qui étaient vraiment des exemples de harcèlement sexuel. – Boutique W/BTC @ CrisCyborg.Com (@criscyborg) 30 septembre 2021

Pourquoi est-ce que je le prends si au sérieux ? Aucune mère ne mérite d’aller chercher son enfant à l’école parce qu’elle pleure après que tous les enfants de l’école aient commencé à répéter les commentaires de Rogan, qui étaient en fait des exemples de harcèlement sexuel.«.

