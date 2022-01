Le fils de David Beckham, Romeo, fait ses débuts avec un tatouage au cou massif inspiré de celui de son père

Le fils de David Beckham, Romeo, a montré son nouveau tatouage en l’honneur de son père. Le jeune de 19 ans a récemment fléchi ses deux nouveaux tatouages ​​​​sur son histoire Instagram : un sur sa main et l’autre derrière son cou pour imiter l’œuvre de son père footballeur.

La pièce sur sa main montrait un oiseau avec les mots « Lead with love » en dessous. Le deuxième tatouage derrière son cou montrait des ailes d’ange avec une croix au milieu, faisant écho à un tatouage similaire sur la nuque de son père. « @_DR_WOO_ MASTERPIECE ONCE AGAIN », a écrit le mannequin dans son histoire sous la photo. La pièce est sûrement un excellent ajout au nombre collectif d’art corporel de la famille. David Beckham a lui-même plus de 60 tatouages, dont l’un est le nom de Roméo situé juste sous les ailes d’ange sur son dos.

Cette décision intervient peu de temps après que le junior ait retiré une autre page du livre de son père en se teignant les cheveux en blond. Roméo a partagé une photo des deux avec des coiffures assorties qui a été reçue par ses followers avec beaucoup d’enthousiasme. « Jumeler de beaux mecs [heart emojis] », a écrit un abonné. Tandis qu’un autre a commenté : » Même chose, mais différent. » Un troisième utilisateur a ajouté : » Roméo ressemble plus à David qu’à David ! »

Roméo est devenu blond platine pour la première fois en mai, une décision qui a rapidement valu une réponse de son père dont les cheveux blonds étaient un incontournable à la fin des années 90 et au début des années 2000. « Beaux cheveux [heart emoji] @romeobeckham Je me demande d’où tu as eu cette idée », a-t-il écrit sous le message de son fils. David a partagé une autre photo de la nouvelle coiffure aux côtés de ses deux fils (Romeo en vedette au milieu, son frère Cruz à droite) sur Instagram en juillet « Parfois, les garçons ont besoin de se rappeler qui l’a fait en premier dans les années 90 », a-t-il déclaré dans la légende. et leur coiffeur dans la légende. Depuis lors, Roméo a troqué ses mèches claires contre ses cheveux plus foncés.