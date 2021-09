Le fils de David et Victoria Beckham, Romeo, rejoint l’équipe de football professionnel

Romeo Beckham, le deuxième enfant aîné de Victoria Beckham et David Beckham, marche sur les traces de son père. Après que David ait eu une carrière réussie de 20 ans en tant que joueur de football professionnel, Beckham semble lui-même se diriger dans cette direction. Il a été récemment annoncé que Romeo est officiellement inscrit sur la liste du Fort Lauderdale CF, qui est l’équipe sœur du Miami CF.

Au cours du week-end, ESPN a rapporté que le joueur de 19 ans avait été vu sur le banc lors de leur match contre le Chattanooga Red Wolves SC. Le père de Beckham, David, est l’actuel président et copropriétaire de l’Inter Miami. Le jeune footballeur a publié de nombreuses photos de lui sur le terrain au cours des deux dernières semaines, donnant un aperçu de sa passion qu’il suit de si près derrière son père. David a accroché ses crampons en mai 2013 après deux décennies de succès en tant qu’athlète professionnel. Sa femme, Victoria, a déclaré à Vogue britannique que leur fils voulait emprunter cette voie depuis un certain temps maintenant.

“Roméo s’est entraîné avec l’équipe ici tous les jours, car c’est finalement ce qu’il veut faire”, a-t-elle déclaré. L’ancienne chanteuse des Spice Girls a montré à son fils beaucoup d’amour en ligne alors qu’il démarre cette nouvelle entreprise – bien qu’elle le soutienne toujours, ainsi que ses autres enfants dans leurs nouvelles entreprises également. Roméo a récemment célébré son 19e anniversaire aux États-Unis, aux côtés de sa famille, et selon une source qui a parlé à PEOPLE, ils ont tous célébré au Grutman’s Sushi Fly Chicken à Miami Beach, en Floride. “Romeo a reçu un énorme gâteau d’anniversaire à huit étages orné de photos de famille, de maillots, de ballons de football et du logo de l’Inter Miami CF représentant l’équipe de football de son père. Il a adoré”, s’est exclamé l’initié.

Ses deux parents se sont tournés vers les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à leur fils, chacun publiant séparément sur son propre compte. Victoria a écrit : “Joyeux anniversaire @romeobeckham ! Je n’arrive pas à croire que tu as 19 ans aujourd’hui ! Nous t’aimons tous tellement xxxxx je t’aime @davidbeckham x.” Alors que David a également partagé une photo, “Joyeux 19e anniversaire à mon beau garçon. Passe le jour le plus incroyable, nous t’aimons tellement et sommes si fiers de l’homme (presque) que tu es devenu”, a déclaré. “Continue à être toi et ne change jamais (à part l’équipe que tu soutiens) Je t’aime Ro Ro Aime toujours papa.”