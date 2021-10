Le fils de Dwyane Wade aurait signé un contrat avec la NBA

Le fils de Dwyane Wade fait un pas de plus vers la NBA. Selon ., Zaïre Wade est sur le point de signer un accord et de jouer dans la NBA G-League. Il devrait rejoindre Salt Lake City Stars, filiale de l’Utah Jazz. Cela survient alors que Dwyane est devenu copropriétaire du Jazz en avril.

Zaïre Wade, 19 ans, est un espoir trois étoiles de Chatsworth, en Californie, selon 247Sports. Il avait reçu des offres de Rhode Island, de Caroline du Sud, de Toledo et de DePaul. Le Zaïre a joué au basket-ball au lycée à Sierra Canyon et a obtenu son diplôme en 2020. Selon BCK, le Zaïre a été transféré à la Brewster Academy après avoir obtenu son diplôme de Sierra Canyon. Il est apparu sur un Instagram Live en avril 2020 pour expliquer sa décision d’aller à Brewster au lieu d’aller à l’université.

« Je me sentais comme moi et ma famille, nous avons fait tout notre possible pour nous réadapter aussi vite que possible », a déclaré Zaïre en parlant de sa blessure à la cheville. « C’était censé être une blessure de six à huit semaines, mais je me suis rééduqué en trois, trois et demi, alors j’avais l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais pour rester concentré et revenir sur le terrain assez rapidement. Le Zaïre a admis à ne pas être à pleine puissance à son retour, il ne lui a pas fallu longtemps pour récupérer et a estimé qu’il avait gagné plus de temps de jeu à Sierra Canyon, ce qui ne s’est pas produit. On m’a donné après un certain temps », a déclaré le Zaïre.

Avant que le Zaïre ne parte à l’école l’année dernière, Dwyane a envoyé un message émouvant à son fils. « De regarder le Zaïre construire une entreprise avec ses amis au cours des deux dernières années, de le voir gérer la haine qui a été lancée contre sa sœur zaya et de montrer à des hommes adultes comment aimer inconditionnellement à 18 ans, de voir comment il a pu gérer ne pas voir ses parents interagir ou être dans la même pièce ensemble pendant la majeure partie de sa vie et la liste s’allonge encore et encore. Il a déjà une longueur d’avance sur moi à 18 ans », a écrit Dwyane dans un post Instagram en août 2020.

Les Stars commenceront leur saison le 5 novembre. Le Zaïre cherchera à avoir une carrière NBA réussie comme son père qui a remporté trois championnats NBA et un prix MVP des finales NBA en 2006 en tant que membre du Miami Heat.