Le fils de Francisca Lachapel fait ses débuts à la télé Où ?

Le vrai nom de . Francisca Lachapel est Francisca Antonia Méndez Montero.

Francisca Lachapel est l’une des personnalités les plus appréciées de la télévision espagnole aux États-Unis. Et c’est que puisque nous avions tous les yeux rivés sur la talentueuse dominicaine lorsqu’elle a participé pour la première fois au concours Univision, Nuestra Belleza Latina, le petit écran a été témoin de tout son talent, son charisme et son énergie inépuisable.

Les ménages hispanophones ont été les compagnons de Francisca lorsqu’elle a commencé son chemin vers la couronne du programme télévisé en 2015, ce qui lui a garanti un emploi au sein du réseau que la jeune fille a réussi à maintenir grâce à beaucoup de discipline et de talent, non en vain a elle s’est chargée de nous souhaiter le bonjour à tous via Despierta América, où elle informe, aide et divertit tout le monde avec ses personnages pleins d’esprit et drôles.

Être mère : son plus grand projet

Depuis que Francisca Lachapel a épousé Francesco Zampogna en 2019, elle n’a jamais caché son désir d’être mère, et a fait participer ses millions d’adeptes aux réseaux sociaux de ce désir, qui s’est finalement réalisé lorsque le couple a apporté le monde à l’adorable Gennaro Zampogna. Lachapel, qui a deux mois et a Francisca, et tout le monde, complètement amoureux.

Gennaro fait ses débuts à la télévision Où ?

Aussi mignon et sérieux que le petit Gennaro ait l’air, il est prêt à faire ses débuts devant les caméras d’Univision et il l’a fait dans le premier programme de l’édition dominicale de Despierta América, où l’un de ses présentateurs, Jackie Guerrido, a fait de lui une adorable mère. et entretien de fils. Ici, Francisca ne s’est pas mesurée avec de jolis mots pour décrire ce qu’ont été ses mois en tant que mère.

À propos de son expérience de mère, Francisca a déclaré: “J’aime tout chez mon fils, j’aime découvrir de nouvelles choses à son sujet, chaque jour il sort quelque chose de différent, il aime voir son tempérament, c’est un enfant très fort.”

Les fans de Francisca, quant à eux, ont envoyé les meilleures énergies pour le duo mère-fils, soulignant la tendresse du prince de Francisca et Francesco. “Ce bébé est magnifique Que Dieu le bénisse ainsi que ses parents.” “Beau ce bébé, que Dieu le bénisse toujours 💕” étaient quelques-uns des commentaires qu’ils ont reçus.

Et c’est que sur les réseaux sociaux c’est Francisca elle-même qui a assuré de manière très sympathique que le petit se « préparait pour ses débuts devant les caméras » avec une tendre photo où on le voit endormi dans ses bras :

“Demain, c’est les débuts officiels de @gennarozampogna à la télévision🥰 alors il s’est couché tôt pour être frais comme une laitue et ainsi profiter de sa superbe présentation😂”, a déclaré le cher présentateur. Les réponses de tendresse de tous les amis célèbres n’ont pas attendu, la chanteuse Olga Tañon a déclaré : « Ayyyy ñoooo mine ! Que Dieu vous bénisse ! », sa partenaire dans Despierta America, Karla Martinez a déclaré : « Chose mignonne ! et tant d’autres qui sont tombées sous le charme des adorables charmes du bébé qui promet, comme sa maman, de ravir tous les cœurs.