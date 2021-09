Le fils de Jeffrey Martin l’a regardé tuer Jessica Martin, Rich Cook: rapport ⋆ 10z viral

La famille d’une femme enceinte en Alabama qui était l’une des victimes abattues par son ex-mari dans un triple meurtre-suicide vendredi a parlé de la mort de leur proche, révélant de nouveaux détails sur l’incident tragique et les personnes impliquées.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, le service de police de la ville de Phenix a confirmé que Jeffrey Lynn Martin tué par balle son ex-femme de 35 ans Jessica Martin, et son petit ami, 40 ans Richard Cook, dans une maison située au bloc 3700 de Misty Lane. L’enfant à naître de Jessica est également décédé des suites de la fusillade.

Bien que la police n’ait divulgué aucun détail supplémentaire concernant leur enquête, des membres de la famille de Jessica Martin ont parlé à la filiale locale d’ABC, WTVM-TV, de ce qu’ils avaient appris des horribles meurtres. Plusieurs proches ont déclaré à la station que le fils de 14 ans de Jessica et Jeffrey était dans la maison et avait été témoin de tout lorsque son père est entré et a commencé à tirer.

l’oncle de Jessica, Terry Moore, qui s’appelle aussi Oncle Bubba, a déclaré qu’il avait parlé au garçon peu de temps après la fusillade et qu’il avait appris des détails macabres sur sa nièce et son petit ami dans leurs derniers instants.

«Je veux juste dire que Richard est vraiment sorti comme un vrai homme pour sa famille. Il a tenu bon, et quand cet homme [Jeffrey Martin] est entré dans sa maison, Richard se tenait là avec une batte de baseball contre une arme à feu, et il est mort en protégeant sa femme et son enfant à naître », a déclaré Moore à la station. “Quand je suis arrivé dans l’allée, [Martin’s son] est venu me voir en courant en disant : « Oncle Bubba, Richard est mort, mon père lui a tiré une balle dans la tête. Il est entré là-bas et a dit : “Ma mère gargouille”.

L’histoire du garçon, racontée par Moore, est cohérente avec ce que la police a dit qu’il s’était passé à la maison. Les premiers intervenants ont trouvé Cook mort sur les lieux de ce qui semblait être de multiples blessures par balle tandis que Jessica a été découverte vivante mais grièvement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital régional de Piedmont Columbus Midtown où elle et son enfant à naître ont été déclarés morts.

Plusieurs témoins dans la région ont déclaré avoir entendu les coups de feu puis vu Jeffrey Martin s’enfuir dans une zone boisée où des députés du département du shérif du comté de Russell et des agents de l’Alabama Law Enforcement Agency (ALEA) l’ont trouvé mort d’une blessure par balle auto-infligée.

Les enquêteurs ont refusé de spéculer sur le motif possible de Jeffrey Martin pour tuer Jessica et Richard, mais Moore a déclaré que l’homme avait récemment tenté de se réinsérer dans la vie de Jessica après plus d’une décennie sans nouvelles.

Selon Moore, Jeffrey Martin avait harcelé Jessica et l’avait en fait menacée la veille de sa mort avec Cook. Moore a également déclaré à la station que Jeffrey Martin « campait en face de chez elle pour la traquer », même après qu’elle eut appelé la police pour le dénoncer.

«Elle a appelé la police, ils ont fait un rapport, et personne ne savait qu’il était de l’autre côté de la rue. Alors elle est venue chez moi et elle est allée chez un autre ami », a déclaré Moore. “Ils sont arrivés ici, ils n’étaient pas là 30 minutes, et il est venu et a attendu qu’ils arrivent ici, et il disait que je veux juste voir mon fils, puis il a fait ce qu’il a fait devant son fils.”

Il a ajouté qu’il pensait que le fils de Martin allait “avoir besoin de beaucoup de conseils”.

Samantha Autry, la sœur cadette de Jessica, a qualifié son frère aîné de « colle » de la famille et a déclaré qu’elle n’était qu’à six semaines de sa date d’accouchement.

“Jeffery Martin était quelqu’un qui aurait dû rester dans le passé, il était parti depuis longtemps, et c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet”, a déclaré Autry.

La famille de Jessica accepte des dons pour les arrangements funéraires qui peuvent être placés via leur campagne GoFundMe.

Le service de police de Phenix a déclaré qu’il poursuivait son enquête sur le meurtre-suicide et a demandé à toute personne disposant d’informations relatives à l’enquête de contacter PCPD au 334-298-0611 ou au 334-448-2825.

