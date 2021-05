Le fils de John Lennon loue MLK et vise l’auto-ségrégation américaine – RedState ⋆ .

En peu de temps, il est étonnant de voir à quel point la société a changé.

Pendant des décennies après le triomphe de Martin Luther King, les Américains ont embrassé son idée d’être jugés, non pas «par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur personnage».

Le daltonisme semblait être la voie du futur.

Un Beatle en a même chanté –

Mais l’avenir a pris un tournant.

Nous nous concentrons maintenant sur nos différences plutôt que sur des liens contraignants.

Cela se passe certainement dans les écoles:

Un enseignant du primaire fait l’objet d’une enquête pour une vidéo de classe affirmant que la police “ n’aime pas les hommes noirs ”

Le district scolaire de Virginie publie une liste des groupes d’identité opprimés et privilégiés

Ivy League School propose des cours d’escalade pour tout le monde sauf les étudiants blancs

Et les entreprises se sont mises à l’acte:

Un dénonciateur partage une leçon de justice raciale de Coca-Cola: “ Essayez d’être moins blanc ”

Il en va de même pour les communautés:

L’antiracisme arrive dans la petite ligue de baseball pour enfants

Même Cartoon Network est intervenu:

La moralité fait peau neuve. «Cartoon Network School Kids on Racial Righteousness: You Must Never Be Colorblind» https://t.co/mnzOjji2Bl pic.twitter.com/PS27kaB1Ap – Alex Parker (@ alexparker1984) 18 février 2021

Concernant la race – entre autres distinctions – la culture met l’accent sur la division.

De retour aux Beatles, dimanche, un visage célèbre a fait remarquer le grand fossé de la nation.

Via un fil Twitter, Sean Lennon – fils de John – lui a donné le pouce vers le bas.

Sean a regardé tout cela se passer en temps réel:

“[I] Je veux dire que j’ai grandi à une époque où il n’y avait aucun politiquement correct. J’ai littéralement vu le politiquement correct être inventé juste devant moi (dans certaines écoles), puis distribué et finalement appliqué comme un état d’esprit et une idéologie.

Cela a peut-être semblé une bonne idée au début:

“[O]On aurait pu imaginer à l’époque que la mentalité politiquement correcte et la mise en œuvre et l’application qui en résultaient conduiraient à une société meilleure dans laquelle les cultures et les peuples seraient plus intégrés et mieux compris mutuellement. «Mais il arrive souvent que des solutions apparemment évidentes échouent et aggravent même les choses…»

Il a laissé tomber un peu de science:

«Je pense souvent au terrible bilan que nous avons en science de modifier artificiellement un écosystème afin de« rééquilibrer »un problème que nous avons créé mais qui finit par empirer les choses en créant des problèmes imprévus plus importants. «La route de l’enfer est pavée de bonnes intentions. Nous essayons ce genre de maintien de l’ordre moral depuis un certain temps maintenant, et je dirais que les choses empirent sans doute. Les relations raciales semblent être au milieu d’un moment de «deux pas en arrière». »

Le gars ne siffle pas simplement Dixie – un sondage de 2018, par NBC News, a déterminé: «Les Américains semblent se regrouper autour d’une idée commune… que nous sommes une nation remarquablement divisée. … [Eight] sur 10 personnes interrogées, elles pensent que le pays est «principalement» ou «totalement» divisé. »

Et c’était avant notre dernière année de chaos.

Sean a poursuivi:

“Je dis cela non seulement parce qu’il semble clair d’après les actualités et les statistiques que les relations raciales dans ce pays sont particulièrement terribles, mais aussi parce que mes DM n’ont jamais été aussi remplis de taureaux bizarres de l’époque de la Seconde Guerre mondiale – (comme” chink “et” jap, ” ou peu importe).”

Ce n’est pas la faute d’une course:

«Je suis très triste de devoir dire ce qui suit, mais voilà: les Asiatiques ne sont pas le problème. Les Noirs ne sont pas le problème. Les juifs ne sont pas le problème. Et oui, les Blancs ne sont pas non plus le problème. Aucune race ou culture n’est «le problème». »

Sean a été là:

«J’ai vécu dans de nombreuses villes et pays, et je peux dire par expérience qu’il existe une distribution EQUAL de [bad] les gens et les bonnes personnes dans CHAQUE population humaine. La plupart sont bons, certains ne sont pas excellents et un très petit nombre sont des sociopathes cliniques que vous devez absolument éviter. «Quand j’ai grandi, New York me sentait vraiment comme un melting-pot. Ce n’était pas parfait, mais les gens ne se sont pas auto-ségrégués le long des lignes tribales dans la mesure où je le vois aujourd’hui.

L’Amérique doit faire différemment, et un retour à l’unité serait une excellente idée:

“[W]Nous devrions vérifier notre stratégie si nous n’obtenons pas les résultats escomptés. Je ne sais pas quelle est la solution, mais je soupçonne qu’une sur-sensibilisation des gens à des caractéristiques arbitraires comme la couleur de la peau peut faire plus de mal que de bien. «Je sais très bien que l’idée d’être« daltonien »n’est plus à la mode, que la vision de MLK du caractère sur la couleur de la peau est considérée comme naïve. Mais cette vision a certainement amélioré notre société. Je ne suis pas sûr que la vision moderne de la «conscience raciale» améliore les choses. »

Ce n’est pas la première fois que M. Lennon prend position contre l’animosité raciale.

L’été dernier, il a ciré sur un moyen de ne rien réparer:

Je ne sais pas comment cette stratégie de «lutte contre le racisme par le racisme» et de «lutte contre le fascisme par le fascisme» est censée réussir à autre chose que la destruction et le chaos. Mais peut-être que je ne suis qu’un Luddite. – Sean Ono Lennon (@seanonolennon) 7 août 2020

L’homme n’a pas peur de noter un changement:

Quand j’étais jeune, les personnes les plus intéressantes étaient des intellectuels de gauche. Croyez-le ou non. – Sean Ono Lennon (@seanonolennon) 21 juin 2019

En ce qui concerne l’unité raciale, nous avons certainement besoin d’un rassemblement – comme les Beatles avaient l’habitude de chanter:

Non seulement nous en avons besoin… nous en avons peut-être besoin plus que jamais.

L’essentiel, par Sean:

«Il y a quelque chose qui ne va pas dans la stratégie et la direction que nous avons choisies, dans le milieu universitaire, en politique et ailleurs. Ça ne fonctionne pas.”

-ALEX

Voir plus de pièces de moi:

L’université de Floride lance un programme de diplôme pour former des militants de la “ justice sociale ”

Le Wheaton College reformule un mémorial, mais l’incroyable histoire derrière cela reste la même

Dan Crenshaw se moque de la nouvelle vigilance de l’armée et déclare que l’Amérique en a “ assez ”

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! Veuillez sonner dans la section Commentaires ci-dessous.