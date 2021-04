Le fils de John Prine prépare une semaine de célébration pour se souvenir de son père décédé ⋆ .

Instagram

Jody Whelan révèle son intention d’organiser “ une semaine d’événements ” à Nashville pour célébrer la vie et la carrière de son père décédé il y a un an à la suite de la bataille de Covid-19.

John PrineLe fils de son fils prévoit une «semaine d’événements» pour célébrer son défunt père plus tard cette année (21).

La légende de la musique folk est décédée en avril 2020 après une longue bataille avec Covid-19 et, en raison de la pandémie en cours, ses proches n’ont pas pu se rassembler pour se souvenir de lui.

Mais maintenant, alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées et que les chiffres continuent de baisser, le fils de Prine Jody Whelan – qui dirige maintenant Oh Boy Records de son père – espère tout mettre en œuvre pour célébrer à Nashville la vie de son père cet automne.

Réfléchissant au prochain album hommage à Prine – un suivi de Broken Hearts & Dirty Windows de 2010 – Jody a déclaré à Variety:]«Nous sortons le volume 2 de Broken Hearts & Dirty Windows à l’automne. Et alors que ce premier volume était une sorte de jeune génération qui admirait le travail de John mais n’avait peut-être pas joué de concerts avec lui, ce prochain sera des gens qui étaient un peu plus proches de son cercle. Nous en annoncerons d’autres à venir, mais il sortira à l’automne.

«Et quand il sortira, nous prévoyons d’organiser une semaine d’événements à Nashville pour célébrer John. Il y aura un aspect en personne, avec la mise en garde que nous voulons nous assurer que c’est sûr, et qu’une partie sera en ligne, pour être accessible au plus grand nombre de personnes possible. Nous allons avoir un disque hommage amusant, mais nous prenons également une semaine pour – si c’est sûr – tous se réunissent pour le célébrer.

Jody et sa mère Fiona Whelan a marqué un an depuis le décès de Prine mercredi (07avr21), mais la veuve de la chanteuse a admis qu’elle essayait toujours de se réconcilier avec la mort de son mari.

«On a l’impression que chaque jour est nouveau et chaque jour est différent», a-t-elle déclaré. «Et maintenant, nous arrivons à la fin de la première année, et il n’y a pas seulement une tristesse de manquer John, ce que je fais tous les jours, mais une tristesse que maintenant nous sommes à un an de la dernière fois que j’étais avec lui. Et le temps continue vraiment de marcher. Le temps n’est l’otage de personne, c’est sûr.

