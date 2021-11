Le fils de Juan Gabriel arrêté en Floride

Aux États-Unis la note s’est rapidement répandue et peu à peu plus d’informations et de détails sur le pourquoi Jeanne c’était exigé par les autorités. Dans l’émission Suelta la Sopa dans laquelle une partie du rapport de police a été lu, il a été dit que l’incident s’est produit parce que le fils de Juan Gabriel il était sous l’emprise de l’alcool.

« Jeanne Il est arrivé à la résidence en état d’ébriété et a immédiatement commencé à causer des problèmes à son frère Jean, l’a frappé environ 15 fois. Jeanne il a poussé sa belle-sœur par les épaules, l’a agrippée, l’a prise par le cou et l’a frappée au visage », a-t-on précisé dans le document qui fait partie du dossier.

L’image divulguée de Joan Gabriel Aguilera Salas. (Spécifique)

Le texte révélait également comment l’arrestation avait été effectuée : « Dans la pièce, plusieurs bouteilles de bière et d’alcool vides ont été trouvées. L’officiel Suárez Il a noté que Jeanne il se cachait dans la cour, derrière les arbres, mais il refusait d’en sortir », il est devenu de notoriété publique qu’à cette époque son arrestation était impossible.

Et est-ce que Aguilera Salas Il a sauté dans la maison voisine, il a donc fallu que les autorités attendent qu’il rentre chez lui pour pouvoir le référer. Jeanne Il a passé la nuit en prison et s’y trouve toujours, puisque jusqu’à présent personne n’a payé la caution qui lui permet de quitter le centre de détention, dans lequel il a été transféré à titre préventif.