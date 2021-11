Twitter / Instagram Arrestation de Joan Gabriel Aguilera Salas, fils adoptif de l’auteur-compositeur-interprète Juan Gabriel.

Après un épisode de violence familiale au cours duquel il a agressé plusieurs membres de son entourage, Joan Gabriel Aguilera Salas, fils adoptif de l’auteur-compositeur-interprète mexicain Juan Gabriel, a été arrêté en Floride, aux États-Unis.

Comme le rapporte ce mercredi l’émission « Ventaneando » (Azteca Uno), Joan Gabriel Aguilera Salas est derrière les barreaux en Floride pour violence familiale.

Pendant ce temps, de l’émission « Suelta la Sopa » (Telemundo), ils ont précisé que Joan Gabriel Aguilera Salas est toujours détenu dans une prison de Fort Lauderdale, dans le comté de Broward.

Dans le même cycle d’actualités de divertissement, ils ont également montré la première photo du fils adoptif de Juan Gabriel derrière les barreaux, sur laquelle on peut voir une ecchymose à l’œil gauche, probablement le produit de la bagarre intrafamiliale dans laquelle il a joué mardi dernier.

Joan Gabriel Aguilera Salas est accusé de trois crimes : voies de fait, voies de fait sur une personne de plus de 65 ans et violence familiale.

Comment était l’agression de Joan Gabriel Aguilera Salas envers les membres de sa famille

Selon le témoignage de Laura Salas, mère de Joan Gabriel, consignée par PEOPLE, le fils adoptif de feu Juan Gabriel est arrivé à la maison « ivre » et il n’a pas fallu longtemps pour « causer des problèmes ».

« Joan est arrivée à la résidence en état d’ébriété et a immédiatement commencé à causer des problèmes. Il a frappé son frère Jean une quinzaine de fois, Joan a poussé sa belle-sœur par les épaules, l’a saisie par le cou par derrière et l’a encore frappée au visage cinq fois. Il a pris une lampe en verre dans le couloir et l’a lancée sur lui », a expliqué Salas.

Jouer

VidéoVidéo en rapport avec le fils de Juan Gabriel arrêté pour violences familiales : sa première photo derrière les barreaux2021-11-04T14:44:18-04:00

D’autres médias tels que « Suelta la sopa » ou « El Imparcial » rapportent que Joan a également attaqué sa propre mère, qu’elle aurait poussée lorsqu’elle lui a demandé de quitter la maison.

Avant de l’arrêter à son retour, les forces de sécurité ont perquisitionné son domicile et ont trouvé un grand nombre de bouteilles vides, confirmant la consommation importante d’alcool de l’agresseur.

Joan Gabriel a été retrouvée cachée dans la cour d’une maison proche de la sienne ; Il est actuellement toujours en prison, attendant que quelqu’un verse la caution de 2 000 $

Selon les informations fournies par « El Imparcial », Joan Gabriel reste toujours à la prison de Fort Lauderdale, attendant qu’un membre de sa famille paie la caution de 2 000 dollars fixée par les autorités locales.

De son côté, le policier qui a procédé à son interpellation a révélé qu’un des héritiers de Juan Gabriel a été retrouvé caché dans la cour d’une maison voisine et n’a pas voulu se rendre.

De retour chez eux, c’est à ce moment-là que les autorités ont procédé à l’arrestation, note PEOPLE.

Outre Joan Gabriel, les autres enfants de Juan Gabriel sont : Iván Gabriel Aguilera Salas, Luis Alberto Aguilera, Joao Gabriel, Hans Gabriel et Jean Gabriel.

LIRE LA SUITE : Ricky Martin a-t-il retouché son visage ? Les photos controversées de la pop star

Suivez Now Same sur Instagram