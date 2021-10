Le fils de Kameni signe à l’Espanyol

13/10/2021 à 17h17 CEST

Carlos Kameni, gardien mythique de la RCD Espanyol qui a joué un total de 222 matchs avec les perroquets, est l’un des joueurs les plus connus et les plus aimés par les fans dans l’histoire de l’équipe Bleu et Blanc, malgré le fait que depuis 2012 il n’y avait pas eu Kaméni.

Cependant, ce fait a changé depuis quelques semaines. le fils du gardien mythique, Luka Kameni, a rejoint la discipline de formation perica venant justement d’un autre club dans lequel son père a joué et a laissé de bons souvenirs, en l’occurrence le Malaga CF. Pour l’instant Louka jouera dans le Jeune B de l’entité catalane, même si du côté bleu et blanc, il n’est en aucun cas exclu qu’elle soit également bientôt intégrée dans le Jeune A.

Enfin, en ce qui concerne le joueur, c’est un joueur de 17 ans qui mesure 1,83 mètre. Contrairement à son père, qui a défendu le but, Louka est un avant-centre qui vise à percer les filets. Pour l’instant, le jeune footballeur a déjà disputé plusieurs matches de championnat avec Juvenil B avec l’Espanyol, même si pour le moment aucun d’entre eux en tant que titulaire.