Le fils de Kareem Abdul-Jabbar condamné à la prison pour avoir poignardé un voisin

Le fils de Kareem Abdul-Jabbar va en prison. Selon l’Associated Press, Adam Abdul-Jabbar, 29 ans, a été condamné à six mois de prison pour avoir poignardé son voisin avec un couteau de chasse lors d’une dispute à propos de poubelles dans le sud de la Californie. Il a été condamné mardi après avoir plaidé coupable à trois chefs d’agression avec une arme mortelle et un chef de port de boisson ou de poignard, avec des améliorations de peine pour avoir infligé de graves blessures corporelles, a déclaré le bureau du procureur du comté d’Orange.

La peine d’Adam Abdul-Jabbar a été suspendue jusqu’au 7 janvier afin qu’il puisse demander son incarcération. Les agents de probation feront la défense s’il est autorisé à être incarcéré. Les procureurs se sont opposés à l’offre de plaidoyer et ont demandé une peine de sept ans de prison. L’incident s’est produit le 9 juin 2020, lorsqu’Abdul-Jabbar a poignardé à plusieurs reprises le voisin de 60 ans. L’homme l’a confronté au sujet de ne pas avoir pris les poubelles du colocataire âgé d’Abdul-Jabbar. Les procureurs ont déclaré que l’homme de 60 ans avait été poignardé à l’arrière de la tête et avait failli mourir d’une perte de sang après s’être effondré à l’extérieur de la salle d’urgence.

« Cette gifle sur le poignet est une erreur judiciaire absolue », a déclaré le procureur de district Todd Spitzer dans un communiqué après la condamnation. « Cet homme a failli saigner à mort devant les portes de la salle d’urgence après avoir été poignardé si violemment à maintes reprises que son crâne a été fracturé. Nous pensons que le mépris total de la vie humaine à propos d’un différend sur les poubelles est si flagrant qu’il a justifié une peine de prison. «

« Il a dit : ‘Ferme ta gueule, je vais te fourrer un couteau dans les dents' », a déclaré le voisin Ray Winsor à KCAL en juin de l’année dernière. « J’ai dit ‘Vraiment’ parce que je pensais qu’il ne faisait que plaisanter. Je connais le gamin depuis longtemps. Je me suis retourné et il était sur moi. Je pensais qu’il me frappait, mais il avait en fait un couteau. Après le quatrième coup de poing, j’ai ressenti une douleur très vive et j’ai remarqué que du sang sortait de moi, puis j’en ai eu un au sommet de la tête, et j’essayais de rentrer chez moi et il était devant moi. »

Kareem Abdul-Jabbar est l’un des grands de la NBA. Il a remporté six championnats NBA (un avec les Milwaukee Bucks et cinq avec les Los Angeles Lakers), a été nommé MVP NBA six fois et a été nommé à 19 reprises NBA All-Star.